Estos son los accesorios que pueden evitar costosos daños en el chasis de su moto

El chasis de la moto es uno de los elementos estructurales más importantes del vehículo al actuar como una especie de esqueleto que une y sostiene las partes de una motocicleta.

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Aunque este no es tan notado como el motor o las llantas, juega un rol clave al ofrecer estabilidad, seguridad y rendimiento general de la moto. Asimismo, influye de manera directa en el comportamiento de esta durante la conducción, específicamente en momentos de curvas, frenadas y aceleraciones.

No obstante, si el chasis sufre algún daño, puede terminar perjudicando la seguridad del conductor, entre ellos vibraciones poco comunes en el vehículo, desviaciones al momento de estar conduciendo en una línea recta, un desgaste irregular en las llantas o dificultades al momento de girar.

Es ante esas circunstancias que entidades automovilísticas emiten una serie de recomendaciones para proteger esta área de la motocicleta, entre ellas la implementación de unos sliders y defensas para moto.

¿Qué son los sliders y defensas para moto?

Los sliders y defensa para moto son unos accesorios de protección, los cuales protegen los puntos más vulnerables del chasis, el motor y la carenería de la moto en caso de haber sufrido un impacto o alguna caída. El implementar estos elementos permite que se reduzca de manera significativa el daño y costo de la reparación de la motocicleta.

Estos accesorios reducen el impacto sobre la estructura de la moto y pueden evitar costosas reparaciones. Foto: Getty Images

En el caso de los sliders, estos son topes cilíndricos de un material resistente a impactos. Al momento de que una motocicleta se caiga, el slider recibe el choque primero, evitando que golpee zonas más sensibles del vehículo. Estos son instalados en los extremos del motor o en el chasis de la moto.

Los sliders tienen dos tipos:

Sliders de motor: Son los más populares que hay en el mercado y son colocados usualmente en motos nuevas.

Son los más populares que hay en el mercado y son colocados usualmente en motos nuevas. Sliders de chasis: Se encargan de proteger el marco de la moto; regularmente son utilizados para motos deportivas y motos de alto valor.

Por otro lado, las defensas son estructuras metálicas que rodean las zonas críticas de la motocicleta, como el motor, los focos, el manillar o los cilindros. Estas tienen dos tipos:

Defensa delantera: Se encarga de proteger el foco, el faro y la parte frontal de la moto. Sirve bastante en condiciones de tráfico urbano denso.

Defensa de motor: Cuida los cilindros y la parte baja del motor en caídas laterales o impactos con objetos de poca altura.

¿Qué hay que tener en cuenta al momento de comprar sliders o defensas?

Antes de hacer una compra de estos elementos para proteger el chasis de la moto. Los dueños de estos vehículos deben tener en cuenta varios aspectos:

Adaptabilidad con el modelo de motocicleta: Tanto los sliders como las defensas tienen un diseño específico para cada modelo de moto, por lo que se recomienda hacer uso de estos accesorios siempre y cuando tengan compatibilidad con el vehículo.

Tanto los sliders como las defensas tienen un diseño específico para cada modelo de moto, por lo que se recomienda hacer uso de estos accesorios siempre y cuando tengan compatibilidad con el vehículo. Material de los elementos: Los sliders vienen hechos en distintos materiales. Si estos son hechos de nylon de alta densidad, resultas siendo más efectivo. En cambio, si son de goma o plástico barato, terminarán dañándose durante los primeros choques.

Los sliders vienen hechos en distintos materiales. Si estos son hechos de nylon de alta densidad, resultas siendo más efectivo. En cambio, si son de goma o plástico barato, terminarán dañándose durante los primeros choques. Instalación correcta: Si los sliders o defensas terminan mal incorporados, puede terminar generando mayor peligro al momento de un impacto.