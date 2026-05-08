Cambio de aceite de motor: por qué es clave y cuándo hacerlo en el carro

Los vehículos siempre deben ser mantenidos en las mejores condiciones para que puedan movilizarse por las calles de Colombia, y los cambios regulares de aceite son vitales para realizar ese mantenimiento. La razón por la que los conductores del país deben considerar cambiar el aceite de sus autos recae principalmente en mantener en óptimas condiciones el vehículo, permitiendo que funcione a la perfección.
Estos cambios son realizados de manera regular y son cruciales para el automóvil, ya que permiten ser el elemento vital del motor del carro, ya que se encarga de lubricar las zonas que se mueven constantemente al conducir, reducen la fricción del vehículo y ayudan a prevenir un sobrecalentamiento.
Con el paso del tiempo y constante uso, el aceite termina degradándose y contaminándose de suciedad y residuos del motor y del medio ambiente, afectando la efectividad de esta. Es dentro de esos criterios que las entidades automotrices recomiendan hacer uso de los cambios de aceite con el objetivo de preservar el rendimiento del motor.
Esta es la frecuencia con la que se debe cambiar el aceite
De acuerdo con la compañía de automóviles Toyota, el tiempo de cambio de aceite va acorde a distintos componentes, entre ellos, la marca, el modelo del vehículo, el tipo de aceite que es utilizado o incluso los hábitos de manejo que tiene el conductor.
En promedio, se recomienda llevar a cabo el cambio de aceite cada 3000 millas o dentro de cada 3 meses. No obstante, teniendo en cuenta los avances de tecnología en cuanto a motores y calidad de aceites sintéticos, varios vehículos tienen ahora la capacidad de recorrer un rango de 5.000 a 15.000 millas. Ya después de pasar este trayecto, se efectúa el cambio de aceite.
También se tiene en cuenta el estilo de manejo del conductor, ya que si este lo utiliza para viajes cortos constantes o para trayectos en condiciones extremas (climas que presentan temperaturas frías o calientes, zonas que presentan mucho polvo o tráfico), pueden requerir de mayor cambio de aceite.
Señales para hacer un cambio de aceite
Aceite oscuro y sucio
Si el aceite pasa de un color ámbar a uno mucho más oscuro y sucio, significa que ya se está saturando de contaminantes, por lo que es requerido cambiarlo, ya que no tiene la capacidad de proteger el motor del carro y lubricarlo para evitar un desgaste.
Constantes golpes de metal en el motor
Si el motor del carro comienza a presentar ruidos inusuales o golpes, indica que existe un contacto de metal con metal. Todo esto ocurre debido a una lubricación inadecuada por el aceite que ya no se encuentra en condiciones.
Humo excesivo en el escape
Si el vehículo presenta un humo bastante visible en la zona del escape, significa que el aceite adentro del carro está contaminado o deteriorado, insinuando que se debe llevar a cabo su cambio.
Disminución del combustible en el carro
Si el carro comienza a sentir una disminución en la eficiencia del combustible, esto es una señal de que el motor no está funcionando de la manera adecuada. El añadir un aceite nuevo permite que opere suavemente y optimiza el consumo de la energía para el vehículo.