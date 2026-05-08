Hace unos días, la cantante Jenny López compartió emocionada un video en el que mostró la reacción de Jhonny Rivera al sorprenderlo con un regalo especial por su aniversario de compromiso.

Según la artista, el detalle llenaría su hogar de mucho más amor, ya que se trató de un perro salchicha que llegó como nuevo integrante de la familia. Sin embargo, su decisión fue cuestionada por algunos usuarios en redes.

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A través de sus historias de Instagram, López aseguró que muchas personas asumieron que compró al perro solo por ser de raza y, por esa razón, algunos usuarios le han pedido que promueva la adopción de animales en lugar de comprar.

Ante este comentario, que la artista tomó más como una crítica, Jenny decidió compartir la historia de los tres perros de raza que tiene en su hogar junto al cantante de música popular. Según explicó, muchas personas los juzgan sin conocer el profundo amor que sienten por los animales ni las acciones que realizan para ayudarlos.

“Max, que es el que más conocen, el lobito, es un samoyedo, se lo regalaron a Jhonny cuando ya el perrito tenía cinco años y lo trajo de Estados Unidos”, contó.

Sobre su perrita llamada Violeta, que es una salchicha, explicó que Jhonny se la regaló por amor y amistad hace dos años. “Es una perrita que llegó a nuestras vidas porque unos amigos cercanos de él tenían salchichas, dentro de la camada salió Violeta y se la regalaron a él, y él me la regaló a mí“, dijo.

Enseguida, indicó que lo mismo pasó con Simón: “Fue un amigo de Medellín... Me obsequió el perro para regalárselo a Jhonny”.

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera Foto: Instagram @jennylopez_oficial

Además, la joven afirmó que su historia junto a Jhonny está marcada, entre otras cosas, por el profundo amor que ambos sienten por los animales. “Desde antes de que yo llegara a la vida de él, yo he amado a los animales, y desde antes que yo llegara a la vida de él, Jhonny también los ha amado”.

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Por esta razón, señaló que quienes los critican por este tipo de situaciones, probablemente no conocen su realidad.

“Me dicen: ‘No compres, adopta, da buen ejemplo’. Me parece también un comentario muy triste y de doble moral. Los animales hay que quererlos a todos, a todos por igual, a los de la calle, a los que los tienen bien, a los que no los tienen bien, hay que quererlos a todos por igual y ayudar cuando sea posible, que es lo que nosotros tratamos de hacer", concluyó.