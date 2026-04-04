Jhonny Rivera salió regañado en viaje a Dubái; casi se mete en graves problemas con gesto que tuvo con su esposa: “No podía”

Jhonny Rivera volvió a acaparar la atención en redes sociales luego de que salieran a la luz nuevos detalles sobre su relación con Jenny López, una joven artista con quien decidió darse una oportunidad en el amor.

Se conoce video del momento en que Paola Jara le dio una fuerte cachetada a Jessi Uribe en pleno escenario

Aunque al inicio generó sorpresa entre algunos seguidores, la historia evolucionó hasta consolidarse como una relación estable. Pese a los comentarios y especulaciones que circularon en internet, la pareja siguió adelante y fortaleció su vínculo.

El 22 de febrero, ambos dieron un paso definitivo al casarse, sellando su unión en una ceremonia que marcó el inicio de una nueva etapa. Con este compromiso, dejaron claro que su relación se sostiene en sentimientos genuinos, más allá de la fama o los prejuicios.

Sin embargo, tras su luna de miel en Europa, el artista volvió a ser tema de conversación en plataformas digitales, luego de compartir una serie de contenidos en los que relató una incómoda situación que vivió durante un viaje a Dubái.

Los dos cantantes aterrizaron en Dubái y disfrutaron de su luna de miel, llevándose una sorpresa por una particular situación que no se contempló. Según el relato del famoso, un gesto con su esposa le hizo recibir un fuerte regaño en plena calle de este territorio.

El paisa contó que un hombre le llamó la atención por tener comportamientos que podían ir en contra de la ley islámica que rige al país. A pesar de que todo ocurrió bajo su desconocimiento, sí fue enfático en la manera en la que todo pasó.

“Me regañaron porque quería tomarme una foto con Jenny. Simplemente le monté el brazo y ahí mismo llegó un tipo y nos dijo que eso era prohibido, que no podía siquiera cogerle la mano, que no le podía hacer una muestra de cariño en ningún sitio. Después me tomé una foto haciendo el símbolo de la paz con mi mano y también me dijeron que estaba prohibido”, contó.

@radiola_tv Regañaron a Jhonny Rivera por muestras de cariño en público en Dubai El cantante de la música popular compartió el incómodo momento cuando en medio de una foto con su esposa Jenny López lo regañaron por tocarla debido a la cultura de ese país - - - jhonnyrivera jennylopez jennylopezoficial jennylopezfans jhonnyrivera🎶 jhonnyriverafans jhonnyriverapumba jhonnyriveramoment jhonnyriveraymrper jhonnyrivera20años jhonnyrivera🍻👏👏 jhonnyriveramanager jhonnyriveraengijon críticas criticas pólemica polemica polémica músicapopular mùsicapopular musicapopular musicapopularmedellín musicapopularcolombiana radiolatv ♬ sonido original - Radiola TV - Radiola TV

En cuanto a todas las noticias internacionales sobre los actuales bombardeos y amenazas que hay en este territorio, Jhonny Rivera aseguró que había mucha tensión por constantes alertas que se recibían por misiles.

“Al teléfono están llegando notificaciones de misiles, a pesar de que los interceptan en el aire; también me dijeron que estaba prohibido hablar de eso”, comentó.