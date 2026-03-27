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Jhonny Rivera apareció sin anillo de matrimonio y expuso situación que vivió en su luna de miel: “No les iba a contar”

El artista popular mencionó qué fue lo que pasó, relatando todo lo vivido en Europa.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

27 de marzo de 2026, 11:51 a. m.
Jenny López y Jhonny Rivera
Jenny López y Jhonny Rivera Foto: Instagram @jennylopez_oficial

Jhonny Rivera se convirtió en tendencia en redes sociales tras conocerse nuevos detalles de su relación con Jenny López, una joven artista con quien decidió apostar por el amor.

Jenny López destapó inesperado problema en su luna de miel con Jhonny Rivera y contó detalles: “Estoy preocupada”

Lo que en un inicio generó sorpresa entre algunos seguidores terminó transformándose en una relación sólida. A pesar de los comentarios y predicciones que se compartieron en internet, la pareja continuó adelante, fortaleciendo su relación.

Finalmente, el 22 de febrero, ambos hicieron oficial su unión al llegar al altar en una ceremonia que comenzó un nuevo capítulo en sus vidas. Con este acto, mostraron que su relación se basa en sentimientos reales, independientemente de la fama, el dinero y los prejuicios que aparecieron a su alrededor.

Tras viajar a su luna de miel en Europa, Jhonny Rivera volvió a ser foco de reacciones en plataformas digitales, debido a una serie de contenidos en los que apareció luciendo su mano sin el anillo.

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El cantante, a través de un video, respondió a quienes le estaban preguntando constantemente, aclarando qué fue lo que sucedió. El paisa no dudó en ser puntual, despejando dudas de esto que pasó.

El intérprete comentó que todo pasó cuando estaban en Roma, ya que en el hotel se quitó la joya y la puso en la mesita. Tras irse del lugar, ambos se percataron de que no tenía el anillo, por lo que llamaron para saber si todavía lo podían recuperar.

Rivera dijo que tenía que regresar a Madrid, porque esa fue la ciudad a la que enviaron este objeto.

No les iba a contar, pero es tanta la preguntadera por ese anillo, ¿cómo les parece que en Roma se me quedó en el hotel porque yo no estoy acostumbrado a usar anillos ni joyas? Me levanté y me fui y se quedó allá en la mesita de noche”, relató.

Yo la daba por perdida, llamamos al hotel y que allá está. Me la enviaron, pero no alcanzó a llegar a Madrid. Cuando yo vaya, la recojo”, agregó.

Jhonny Rivera, que llegó casi tarde a la ceremonia, bromeó diciendo que era un hombre soltero por ahora, tapándose la boca con el dedo índice, como si fuera un ‘secreto’.

Por el momento soy un hombre soltero”, afirmó, tras interpretar un poco de su tema musical.