Jenny López destapó inesperado problema en su luna de miel con Jhonny Rivera y contó detalles: “Estoy preocupada”

Jhonny Rivera se convirtió en uno de los nombres más comentados en redes sociales luego de que se conocieran nuevos detalles sobre su relación sentimental con Jenny López, una joven artista con quien decidió darse una oportunidad en el amor.

Lo que inicialmente generó sorpresa entre algunos seguidores terminó consolidándose en una historia que avanzó con paso firme. Contra varios pronósticos y comentarios que circularon en internet, la pareja continuó fortaleciendo su relación y mantuvo su decisión de seguir adelante juntos.

Finalmente, el 22 de febrero ambos sellaron su compromiso al llegar al altar, en una ceremonia que marcó un nuevo capítulo en su historia. Con ese momento especial, la pareja reafirmó que su relación está basada en sentimientos genuinos, dejando claro que su unión trasciende la fama, el dinero y los prejuicios que surgieron a su alrededor.

Sin embargo, recientemente, las miradas de los curiosos se posaron en un percance que sufrió la joven en plena luna de miel, debido a un tema que atravesó con uno de los vuelos. A través de un contenido, se reveló lo que pasó, despertando reacciones en los curiosos.

Problema que sufrió Jenny López en su luna de miel

De acuerdo con lo que quedó registrado, Jenny López habló sobre esta etapa de su matrimonio, confesando un problema que surgió apenas en el inicio del viaje. La esposa del cantante popular indicó que, al llegar a España, específicamente a Madrid, vivió un instante muy inesperado y lamentable, afectando su arranque de Europa.

La joven contó que su esposo y el equipo recibieron las maletas como estaba pensado, pero su situación fue distinta, ya que el equipo no lo recibió. La artista mencionó que ahí llevaba toda su ropa del día a día, además de los looks que había elegido para pasar aquellos días románticos con Rivera.

“No había nada de valor, solo ropa, vestidos de baño y zapatos que son un descuadre (…) estoy con estos tenis y voy a salir con esto en todas las fotos mientras compro otros. Te la encargo por si acaso (...) Estoy en Madrid y voy a volver el 13 de marzo, así que bueno, por si acaso”, comentó.

Jenny López afirmó que hizo todo lo correspondiente con la aerolínea para recuperar su maleta, buscando saber dónde estaban sus pertenencias. Pese a que adelantó los procesos, no había recibido una respuesta concreta, por lo que debía esperar en las siguientes horas.

La cantante comentó que sabía que había una alta probabilidad de que alguna persona en el aeropuerto se confundiera y se llevara su maleta, por lo que estaba al pendiente si le daban información.