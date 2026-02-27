Gente

Así se veía Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, años atrás; vivió drástico cambio y tenía foto con Yeison Jiménez

La cantante cautivó a miles de personas con su estilo y belleza desde que se conoció su relación con el paisa.

27 de febrero de 2026, 12:00 p. m.
Jhonny Rivera y Jenny López se casaron recientemente
Jhonny Rivera y Jenny López se casaron recientemente

Con el paso del tiempo, Jhonny Rivera logró dar un giro significativo a su historia personal y profesional, hasta consolidarse como una de las figuras más reconocidas del género popular en Colombia. Su trayectoria, marcada por letras cercanas y sonidos característicos, le permitió ganarse el cariño del público y mantener un interés constante en distintos aspectos de su vida, más allá de la música.

Sin embargo, en meses recientes, el artista se convirtió en tema recurrente de conversación en redes sociales, luego de que saliera a la luz una noticia inesperada relacionada con su vínculo sentimental con Jenny López, una joven cantante con quien decidió darse una oportunidad en el amor.

La pareja, lejos de lo que muchos creían, siguió adelante y decidió llegar al altar el pasado 22 de febrero, uniendo sus vidas en una historia que pocos se imaginaban. Ambos se dieron el ‘sí’ de una forma muy especial, reafirmando que su amor iba más allá del dinero, la fama o los prejuicios.

En medio de la incertidumbre que generó esta boda, algunos portales y medios desempolvaron imágenes de cómo lucía la cantante cuando era joven y no se había dado a conocer en el escenario mediático.

De acuerdo con lo que se detalló, contenidos salieron a la luz y reflejaron los cambios drásticos que tuvo la esposa de Jhonny Rivera, quien se veía distinta físicamente cuando tuvo sus primeros contactos con él.

Jenny López trabajó como corista del artista, siendo menor de edad en aquella época en la que lo acompañaba en shows y presentaciones por el país. De hecho, en algunas postales se le ve posando con famosos y representantes del género popular, tal y como fue el caso del fallecido Yeison Jiménez.

Candela Estéreo publicó un carrete en el que se nota cómo ha sido el paso del tiempo en la vida de la artista, quien posa con su familia y amigos. Allí, se enmarca la diferencia de edad con el intérprete, quien tiene 52 años y ella 22.

Muchos destacaron lo atractiva que se veía, destacando lo natural que siempre había sido. Allí, exaltaron su estilo y belleza, la cual se refleja en los escenarios cuando va a sus presentaciones.

