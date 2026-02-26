Gente

Jhonny Rivera destapó que estuvo a punto de no llegar a su boda con Jenny López por preocupante incidente de fuerza mayor

El cantante habló sobre un percance que casi evita que se casara con su prometida.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

26 de febrero de 2026, 8:29 a. m.
Boda de Jhonny Rivera y Jenny López
Boda de Jhonny Rivera y Jenny López

El cantante de música popular Jhonny Rivera y la artista Jenny López sellaron su unión en una ceremonia que rápidamente se convirtió en tema de conversación dentro del entretenimiento nacional.

Luego de semanas marcadas por la expectativa de sus seguidores, la pareja dio a conocer varios detalles del enlace, desde la celebración y la recepción hasta los proyectos que comienzan a construir como esposos. Entre ellos, destacaron decisiones relacionadas con su nuevo hogar y la forma en la que organizaron los aspectos económicos de la boda, dando inicio a una nueva etapa en su vida personal y profesional.

Pese a que fueron reservados con puntos específicos de esta decisión que tomaron para su futuro, Jhonny Rivera y Jenny López contaron que todo estuvo a punto de frenarse, debido a una situación de fuerza mayor.

A través de una transmisión en vivo, los recién casados compartieron detalles que pocos sabían, tal y como fue el contratiempo que casi evita que llegue al altar a dar el ‘sí’.

En el live que llevaron a cabo, el intérprete de El intenso contó que ocurrió un imprevisto que hizo que acudiera a la iglesia 45 después de la hora en la que estaba planeado. Aquel día hubo complicaciones climáticas, las cuales se relacionaron con la lluvia y la demora que esto ocasionó en lo organizado para realizar al aire libre.

Según comentó, esto fue manejado por su equipo, pero lo desalentador llegó cuando cometió un error y dejó las llaves de la camioneta dentro. Pese a que intentaron llamar un grúa para mover su carro, el peso no lo dejó y fue imposible.

Jhonny Rivera revela pormenores de su matrimonio con Jenny López
Jhonny Rivera revela pormenores de su matrimonio con Jenny López

Llegando la hora de la boda, el inconveniente no se solucionaba, por lo que Jhonny Rivera no aparecía en la iglesia de ninguna manera. Allí fue cuando su ahora esposa se comunicó con un familiar para entender qué sucedía, pues no se veían desde hacía varios días como una forma de extrañarse antes de pisar el templo.

La solución se dio cuando familiares se movilizaron hasta Pereira para recoger una copia de las llaves, logrando así que todo se reestableciera como venía planeado. Su arribo al sitio fue a las 4:45 p.m., logrando dar calma a su familia y esposa.

