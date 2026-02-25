Gente

Jenny López se pronunció sobre su matrimonio y aclaró si se casó con Jhonny Rivera por dinero; reveló decisión que tomaron

La cantante habló sobre su unión con el artista popular, despejando dudas.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

25 de febrero de 2026, 3:16 p. m.
Jhonny Rivera y Jenny López.
Jhonny Rivera y Jenny López. Foto: Helen Ramírez

A los 52 años, Jhonny Rivera decidió apostar nuevamente por el amor y selló su historia sentimental con Jenny López, la joven de 23 años que conquistó su corazón desde sus primeros encuentros. La pareja dio un paso definitivo y unió sus caminos en una celebración cargada de simbolismo y emoción.

La boda se llevó a cabo el pasado 22 de febrero en el corregimiento de Arabia, donde cerca de 300 invitados se reunieron para acompañar a los recién casados en uno de los momentos más importantes de sus vidas. Familiares, amigos y seguidores del artista fueron testigos del esperado “sí”, en medio de un ambiente festivo y lleno de aplausos.

La ceremonia religiosa se realizó en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, escenario al que el cantante llegó a bordo de un jeep, mientras que la novia hizo su entrada en un carro antiguo, acompañada de su padre. Ambos optaron por atuendos en tonos claros, predominando el blanco con delicados contrastes en negro.

Exesposa de Jhonny Rivera estuvo presente en la boda del cantante con Jenny López; así reaccionó

Las postales del enlace no tardaron en circular por redes sociales, despertando mensajes de cariño y felicitaciones por parte de miles de seguidores, quienes celebraron la nueva etapa que inició el artista paisa junto a su esposa.

Gente

Jorge Enrique Abello, pese a estar en quiebra, rechazó importante personaje en una novela: “No podía y necesitaba ese dinero”

Gente

Sigue el escándalo: hermanastra de Karol G se pronunció en medio de la polémica alrededor de Verónica Giraldo

Gente

Así fue el error que cometió ‘El Jefe’ en ‘La casa de los famosos 3′; video dejó en evidencia su reacción

Gente

Jhonny Rivera destapó la verdad detrás de la ausencia de Jessi Uribe, Luis Alfonso y Pipe Bueno en su matrimonio

Gente

Cristina Hurtado contó que su boda con Josse Narváez se dio bajo un “engaño” y dio detalles: “Firmé mi matrimonio y no tenía idea”

Gente

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, habría tomado radical decisión tras exponer polémica en contra de su familia

Gente

Esta habría sido la particular reacción de Karen Sevillano tras noticia sobre fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos 3′

Gente

El ‘sacrificio’ que realizó Jhonny Rivera por sueño premonitorio que tuvo con Jenny López: “Estaba bañada en sangre”

Gente

Jhonny Rivera cumple 52 años y su esposa lanza fuerte mensaje contra quienes critican sus 30 años de diferencia

Gente

Exesposa de Jhonny Rivera estuvo presente en la boda del cantante con Jenny López; así reaccionó

No obstante, tras la ceremonia, usuarios acudieron a las redes sociales de la joven, indagando si esta unión era por amor o por dinero. Una persona soltó un comentario, buscando saber si, en caso de que el cantante no hubiera sido famoso, ella lo hubiera querido de la misma forma.

“Si no tuviera fama y dinero, lo hubiera elegido igual”, escribió.

Jenny López, que ya había dejado un post para su pareja, respondió de manera contundente, reafirmando que era un hombre muy especial. Ante las dudas, aseguró que se firmaron capitulaciones para que no le correspondiera nada el día que no estén juntos.

Sí. Es un hombre increíble, con valores y virtudes que el dinero no compra, y te cuento… firmé capitulaciones. Eso quiere decir que, si un día no estamos juntos, no me corresponde ABSOLUTAMENTE NADA de lo que económicamente tiene y ha trabajado. Y un detalle importante, fui yo quien pidió firmarlas”, contó.

Por su parte, Jhonny Rivera habló de su luna de miel, puntualizando que estaban preparándose para irse juntos a Europa, viviendo una experiencia distinta.

“Nosotros viajamos el 4 de marzo a Europa para la gira. Arrancamos en Madrid el 5, que ya está sold out. La segunda fecha en Madrid es el 13 de marzo. Después hacemos el recorrido por todas las ciudades donde vamos a estar y nos vamos para la luna de miel que tenemos programada, pero primero vamos a cumplir los compromisos que tenemos por Europa”, dijo en un video.

Más de Gente

“El objetivo de este personaje era causar irritación, malestar”, asegura Jorge Enrique Abello sobre su papel de Horacio en Ana de nadie.

Jorge Enrique Abello, pese a estar en quiebra, rechazó importante personaje en una novela: “No podía y necesitaba ese dinero”

Verónica, la hermana de Karol G compartió unas fotos de su viaje y posó en vestido de baño.

Sigue el escándalo: hermanastra de Karol G se pronunció en medio de la polémica alrededor de Verónica Giraldo

Voz de "El jefe" de 'La Casa de los Famosos'

Así fue el error que cometió ‘El Jefe’ en ‘La casa de los famosos 3′; video dejó en evidencia su reacción

Jhonny Rivera y Jenny López

Jhonny Rivera destapó la verdad detrás de la ausencia de Jessi Uribe, Luis Alfonso y Pipe Bueno en su matrimonio

Los famosos actores son una de las parejas más queridas en Colombia.

Cristina Hurtado contó que su boda con Josse Narváez se dio bajo un “engaño” y dio detalles: “Firmé mi matrimonio y no tenía idea”

Verónica Giraldo

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, habría tomado radical decisión tras exponer polémica en contra de su familia

Karen Sevillano habló del polígrafo que hubo en 'La casa de los famosos Colombia'

Esta habría sido la particular reacción de Karen Sevillano tras noticia sobre fin del ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos 3′

Niño Prodigio: se revelaron los mensajes para los 12 signos del zodiaco.

Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para este hoy miércoles, 25 de febrero

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Este es el horóscopo de los 12 signos del zodíaco para este miércoles 25 de febrero de 2026, según Nana Calistar

Noticias Destacadas