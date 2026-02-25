Jenny López se pronunció sobre su matrimonio y aclaró si se casó con Jhonny Rivera por dinero; reveló decisión que tomaron

A los 52 años, Jhonny Rivera decidió apostar nuevamente por el amor y selló su historia sentimental con Jenny López, la joven de 23 años que conquistó su corazón desde sus primeros encuentros. La pareja dio un paso definitivo y unió sus caminos en una celebración cargada de simbolismo y emoción.

La boda se llevó a cabo el pasado 22 de febrero en el corregimiento de Arabia, donde cerca de 300 invitados se reunieron para acompañar a los recién casados en uno de los momentos más importantes de sus vidas. Familiares, amigos y seguidores del artista fueron testigos del esperado “sí”, en medio de un ambiente festivo y lleno de aplausos.

La ceremonia religiosa se realizó en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, escenario al que el cantante llegó a bordo de un jeep, mientras que la novia hizo su entrada en un carro antiguo, acompañada de su padre. Ambos optaron por atuendos en tonos claros, predominando el blanco con delicados contrastes en negro.

Exesposa de Jhonny Rivera estuvo presente en la boda del cantante con Jenny López; así reaccionó

Las postales del enlace no tardaron en circular por redes sociales, despertando mensajes de cariño y felicitaciones por parte de miles de seguidores, quienes celebraron la nueva etapa que inició el artista paisa junto a su esposa.

No obstante, tras la ceremonia, usuarios acudieron a las redes sociales de la joven, indagando si esta unión era por amor o por dinero. Una persona soltó un comentario, buscando saber si, en caso de que el cantante no hubiera sido famoso, ella lo hubiera querido de la misma forma.

“Si no tuviera fama y dinero, lo hubiera elegido igual”, escribió.

Jenny López, que ya había dejado un post para su pareja, respondió de manera contundente, reafirmando que era un hombre muy especial. Ante las dudas, aseguró que se firmaron capitulaciones para que no le correspondiera nada el día que no estén juntos.

“Sí. Es un hombre increíble, con valores y virtudes que el dinero no compra, y te cuento… firmé capitulaciones. Eso quiere decir que, si un día no estamos juntos, no me corresponde ABSOLUTAMENTE NADA de lo que económicamente tiene y ha trabajado. Y un detalle importante, fui yo quien pidió firmarlas”, contó.

Por su parte, Jhonny Rivera habló de su luna de miel, puntualizando que estaban preparándose para irse juntos a Europa, viviendo una experiencia distinta.

“Nosotros viajamos el 4 de marzo a Europa para la gira. Arrancamos en Madrid el 5, que ya está sold out. La segunda fecha en Madrid es el 13 de marzo. Después hacemos el recorrido por todas las ciudades donde vamos a estar y nos vamos para la luna de miel que tenemos programada, pero primero vamos a cumplir los compromisos que tenemos por Europa”, dijo en un video.