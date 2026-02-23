Luz Mery Galeano, ex de Jhonny Rivera, estuvo presente en la boda del cantante con Jenny López; publicó foto

Jhonny Rivera, a sus 52 años, decidió darse una nueva oportunidad en el amor y llegó al altar con Jenny López, su joven novia de 23 años, quien lo flechó desde el primer momento en que compartieron. El artista y la mujer dieron un paso importante, uniendo sus vidas de maneras especiales y distintas.

El pasado 22 de febrero, el cantante de música popular celebró su boda en el corregimiento de Arabia, Risaralda, donde cientos de personas acudieron para festejar este sentimiento entre ambos. Cerca de 300 invitados estuvieron allí, aplaudiendo lo que fue esta “sí” certero.

La ceremonia tuvo lugar en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde Jhonny Rivera llegó en un jeep y su novia en un carro antiguo, acompañada de su progenitor. Ambos lucieron trajes blancos y claros, con sutiles detalles en negro. Las imágenes conmovieron a miles de seguidores, quienes se alegraron por el camino que eligió el paisa.

Sin embargo, un punto que llamó la atención de los curiosos fue la presencia de una persona del pasado del intérprete de El Intenso, quien no dudó en decir ‘presente’ con su familia.

Se trató de Luz Mery Galeano, expareja de Jhonny Rivera, quien compartió con el cantante en este acto como muestra de que su relación es cordial y respetuosa. La madre de Andy Rivera fue con un vestido rojo oscuro, con el cabello recogido y con accesorios brillantes, mostrando lo elegante que se había preparado.

Aunque no dejó ningún mensaje, la mujer ubicó un sticker de dos novios recién casados, haciendo alusión a la celebración a la que se dirigía.

La expareja del cantante estuvo también junto a otras estrellas de la música popular, tal y como fue el caso de Arelys Henao, Alzate, Francy, entre otros.

Esta decisión de ambos fue aplaudida por muchas personas en redes sociales, quienes indicaron lo maduros que eran y lo sano que se podía llegar a ser tras una ruptura amorosa. De hecho, en el pasado ya habían dejado clara la buena comunicación que tenían, compartiendo en espacios y temas relacionados con su hijo.