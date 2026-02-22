Jhonny Rivera emocionado por su boda con Jenny López este domingo, 22 de febrero: “Yo que les dije que cuando cumpliera 80 años”

Después de varios meses de espera, Jhonny Rivera y Jenny López cuentan las horas para celebrar su boda en compañía de sus seres queridos, amigos y colegas que este domingo, 22 de febrero, se preparan para ser testigos de su unión frente al altar.

Visiblemente emocionado por este nuevo capítulo en su vida, el artista de música popular reveló algunos detalles de la celebración a través de sus historias de Instagram en la mañana del sábado, 21 de febrero.

Esto lo hizo teniendo en cuenta que sus seguidores, al igual que él y su pareja, celebran con entusiasmo esta etapa que marca el adiós definitivo a la soltería, inquietos por conocer quiénes serán los invitados y las sorpresas que tienen preparadas para su boda.

Jhonny Rivera contó que llevaba un día sin ver a Jenny López, ya que la intención era reencontrarse únicamente en el momento de la boda, como parte de la emotiva sorpresa que habían preparado para ese instante especial.

“Estamos aquí en los preparativos, haciendo la lechona, los tamales, el plato frío: arroz con salchicha picada para los poderes. Va a venir mucha gente", confesó con un gesto de sorpresa, pues inicialmente reveló que habían pensado en algo más pequeño, donde máximo estuvieran presentes unas 200 personas.

Sin embargo, la lista de invitados superó las 300 personas porque no querían dejar por fuera a nadie y, aún así, el cantante señaló que muchos de sus amigos se quedaron por fuera de la celebración.

“El cupo se me acabó, a mí se me quedaron muchos amigos por fuera. Me da una vergüenza horrible cuando me hablan: ‘parce no me invitaste’. No sé ni qué responder porque no hay espacio para una mesa más”, agregó.

Posteriormente, señaló que mostraría algunos detalles del espacio en el que se llevaría a cabo su matrimonio, sin embargo, cuando llegó al lugar se dio cuenta que apenas estaban empezando con el montaje.

Andy Rivera feliz por la boda de su padre

Antes de revelar estos detalles sobre su boda, Jhonny Rivera hizo una pausa en medio de la emoción y se mostró reflexivo, por lo que decidió sentarse unos minutos en un balcón, contemplar el paisaje y, según relató, pensar en la nueva etapa que está por comenzar como esposo de Jenny López.

El momento tuvo un tinte especial, sobre todo porque durante años bromeó con sus seguidores asegurando que cumpliría ese sueño, pero quizá cuando tuviera 80 años.

Por esta razón, Andy Rivera señaló que no puede creer que esté a punto de presenciar la boda de su padre y con un notable gesto de alegría afirmó que hereda su canción Soy soltero.