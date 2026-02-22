Gente

¿Cuánto costó restaurar la joya calcinada de Yeison Jiménez? Revelan la elevada suma

El diseñador de la pieza original reveló el millonario costo de la reparación y el acondicionamiento.

Laura Camila Másmela Bernal

22 de febrero de 2026, 6:40 a. m.
Esto costó la reparación de la cadena de Yeison Jiménez tras ser encontrada en el lugar del accidente.
Esto costó la reparación de la cadena de Yeison Jiménez tras ser encontrada en el lugar del accidente. Foto: Instagram @yeison_jimenez / Redes sociales: A. P. I.

El fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido el sábado 10 de enero, generó una ola de tristeza entre sus familiares, amigos, colegas y millones de seguidores, pues el artista de música popular se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera y en varias ocasiones manifestó lo emocionado que estaba por cumplir varios sueños y proyectos en los que venía trabajando.

Tras el accidente que sufrió su avioneta, se encontraron algunas de las pertenencias de sus ocupantes. Una de las más llamativas fue una cadena perteneciente al cantante, la cual presentó varios daños estructurales debido a la gravedad del siniestro.

Joyas de Yeison Jiménez fueron encontradas en el lugar del accidente.
Joyas de Yeison Jiménez fueron encontradas en el lugar del accidente. Foto: Veneziajoyería/Instagram

Sin embargo, con el fin de conservar uno de sus accesorios más representativos, el cual llevaba grabadas las palabras ‘Mi promesa’, en referencia a sus recientes proyectos musicales, esta fue restaurada por el joyero que la diseñó y nuevamente llegó a las manos de su familia.

En entrevista con los periodistas de Olímpica, el orfebre reveló el valor del reacondicionamiento y la renovación de la pieza.

“Yo creo que la sola responsabilidad de verla, de tenerla, ir a recoger, tenerla todo este tiempo cuenta mucho. No le he dado como un valor, pero con las partes que le faltan, alguna cadena a la que le falta alguna parte, tengo que hacer cambios, cambiar todos los diamantes, yo creo que podría costar alrededor de unos 20 millones de pesos”, confesó frente a los micrófonos de la estación de radio.

Por otro lado, los locutores se mostraron interesados en conocer el valor de una pieza con las mismas características. No obstante, el joyero dejó en claro que, debido al valor sentimental que tiene la joya, tanto para la familia del artista como para sus seguidores, no replicaría su estructura.

“Bueno, igual no la podríamos hacer, pues ya no puedo, digamos, que si me mandan a hacer una joya igualita a la de Yeison, no se puede, es original. No se puede, no se puede. Es un diseño exclusivo para él, es exclusivo”, manifestó.

@olimpicasemetio

💎 ¿Cuánto cuesta restaurar la joya “Mi promesa” de Yeison Jiménez? Además, ¿cuánto vale mandar a hacer una joya personalizada como la del cantante? Hablamos con el experto en restauración que reveló detalles del proceso, los materiales y el precio de este tipo de piezas exclusivas.

♬ sonido original - Olimpica St 105.9 - Olimpica St 105.9
Sin embargo, comentó que sí podría trabajar en piezas similares en cuanto a tamaño y selección de piedras preciosas.

“Si hay que hacer algo similar en tamaño, en peso, en oro y cantidad de diamantes, costaría alrededor de 40 mil dólares”, aclaró, es decir, aproximadamente, 160.000 millones de pesos colombianos.

Este valor dejó sorprendidos a los miles de seguidores del cantante, quienes continúan haciéndole homenajes a lo largo y ancho del país.

