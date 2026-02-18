Maluma destapó cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez y reveló conversación con Sonia Restrepo

Maluma, uno de los cantantes colombianos más importantes de la actualidad en el género urbano, conmovió a sus seguidores al revelar cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez, artista que falleció en medio de un accidente aéreo el 10 de enero de 2026 y con quien llevaba varios meses trabajando en una colaboración.

Con una notable tristeza, el intérprete de Felices los 4 y Hawai decidió abrir su corazón para contar la historia detrás de su amistad y de la canción que alcanzaron a grabar juntos.

Con el Corazón, colaboración de Maluma y Yeison jiménez. Foto: Prensa Maluma

“Este video… es para contarles la historia de cómo Yeison y yo nos conocimos, cómo se dio a hacer la canción juntos y por qué tomamos la decisión de lanzar la canción”, explicó al inicio del clip, dejando claro que no se trataba de un anuncio promocional del tema, sino de un compartir su experiencia personal con el fallecido cantante de música popular.

Según relató, el vínculo entre ambos surgió años atrás, cuando coincidieron en eventos públicos en Bogotá y aunque no mantuvieron comunicación constante desde ese momento, Maluma aseguró que siempre admiró su disciplina y su impacto en la música colombiana:

“Siempre me pareció un man muy trabajador, muy camellador… sabía quién era y que indiscutiblemente era y es el artista número uno de música popular colombiana”, expresó.

‘Con el corazón’: este es el video oficial de la última canción de Yeison Jiménez con Maluma

El reencuentro entre ellos se dio cuando el padre de Maluma se encontró a Yeison en un aeropuerto y le facilitó su número de celular. A partir de allí comenzaron a hablar con frecuencia y a intercambiar ideas que terminaron en la colaboración que salió a a la luz hace varios días por medio de plataformas musicales como YouTube y Spotify.

De esas conversaciones nació el tema Con el corazón, que según reveló el cantante paisa, inicialmente iba a ser titulado como El patán. Este fue grabado en la ciudad de Medellín en una noche que el reguetonero describió como mágica e inolvidable.

“Ese día es como si nos hubiéramos conocido de toda una vida… qué ser humano tan extraordinario, tan noble, tan humilde”, recordó.

Maluma reveló cómo se enteró de la muerte de Yeison Jiménez

El momento que más llamó la atención del video publicado por Maluma fue cuando explicó cómo recibió la noticia del fallecimiento de su amigo y colega.

“Estaba escuchando la referencia de la canción y en ese momento me interrumpió una llamada diciéndome que Yeison se había accidentado. Mientras escuchaba la canción… eso para mí fue lo más loco del mundo”, confesó.

Yeison Jiménez murió el 10 de enero del 2026. Foto: Getty Images

El artista admitió que la noticia provocó una reacción inmediata de incredulidad y dolor en su entorno, pues habían hablado hace pocos días y estaban emocionados de poder seguir trabajando juntos en el video musical de la canción.

“Nos pusimos todos histéricos y como todos, aún no lo podemos creer, seguimos llorando (...) Yo decía: ‘no voy a lanzar el tema porque la gente va a decir que qué oportunista’”.

Destapan video de Yeison Jiménez en donde afirma haber sido ‘tocado por Dios’

No obstante, cambió de opinión después de hablar con la esposa y la hija del cantante, quienes le manifestaron su deseo de que su público escuchara el tema en símbolo de homenaje.

Finalmente, Maluma aseguró que el lanzamiento busca honrar el sueño que ambos compartían y mantener viva la memoria del artista: “Este era el sueño del hombre… quería que el público pudiera escucharlo lo antes posible”.