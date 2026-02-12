Gente

Destapan video de Yeison Jiménez en donde afirma haber sido ‘tocado por Dios’

Los fanáticos del artista se pronunciaron por medio de los comentarios.

Laura Camila Másmela Bernal

12 de febrero de 2026, 5:02 p. m.
Yeison Jiménez murió en enero de 2026 tras un accidente aéreo.
Tras más de un mes de la muerte de Yeison Jiménez, miles de personas siguen lamentando su partida y, por medio de las redes sociales, se han encargado de compartir y recordar algunos momentos importantes de su carrera musical y de su vida personal.

Uno de los contenidos que se viralizó en las últimas horas fue una entrevista que el fallecido cantante concedió hace varios meses a los periodistas de La Red, del Canal Caracol, en la que habló de su relación con Dios y de lo importante que era la religión en su vida.

En dicha oportunidad, el intérprete de Ya no mi amor y Aventurero reveló que en sus conversaciones con Dios le hacía la petición de sentirlo físicamente y en varias ocasiones, esto llegó a hacerse realidad.

“A mí siempre me pasa que yo estoy orando, y yo le digo al Señor: ‘yo quiero que me toques’ y siento así un corrientazo por el cuerpo, pues ya me acostumbré un poquito porque pues es de casi toda la vida”, manifestó frente a las cámaras del programa de entretenimiento.

Agregó: “A veces le digo como que: ‘¿será que si eres tú? A ver, tócame de nuevo’ y vuelvo a sentir y me erizo. Como que eso es raro, pero es bonito, eso es chévere, esa conexión que hay ahí”.

No obstante, también aclaró que, pese a que quiso compartir su experiencia a lo largo de los años con varias personas, muchos se mostraron escépticos y no creyeron en su testimonio.

Finalmente, reveló uno de los proyectos que tenía en mente para su nueva etapa musical, pues quería hacer un cambio en sus canciones e incorporar algunas letras dirigidas hacia Dios en su repertorio:

“Siempre me ha gustado cantarle a Dios, siempre escucho música cristiana, música religiosa, católica, como sea. Me descarga, me relaja (...) Es una palabra muy grande, pero que quisieran en algún momento hacer un álbum de Dios, pues imagínate, le he cantado a todo el universo y no cantarle a quien me lo ha dado todo, pues no es lógico”, dijo.

Por su parte, algunos de sus seguidores se manifestaron por medio de la sección de los comentarios y compartieron distintas opiniones al respecto.

“Se fue con Dios fue su llamado”; “Ahora le está cantando en el cielo”; “Dios sano, todavía me parece mentira que haya fallecido”; “Yeison era un ser muy demasiadamente especial, era un ser de luz ahora descansa en los brazos de nuestro padre celestial” y “Un verdadero hijo de Dios”, son algunas de las palabras que se leen.

