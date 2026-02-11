Equipo de Yeison Jiménez tomó importante decisión sobre su música; fanáticos reaccionaron

La muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez ha causado un gran impacto en miles de personas que admiraban su trabajo y que, desde hace varias décadas seguían de cerca su carrera artística.

Tras más de un mes de su muerte, muchos de sus admiradores se han estado preguntando qué ocurrirá con su legado y con los proyectos en los que estuvo trabajando meses antes de sufrir el accidente que le costó la vida a él y a cinco integrantes de su equipo.

¿Qué pasará con la música de Yeison Jiménez? Foto: YouTube: Yeison Jiménez - Instagram @yeison_jimenez

Ante las numerosas dudas del público, los familiares y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez se manifestaron a través de la cuenta oficial de Instagram del intérprete de Ya no mi amor y Bendecida, donde compartieron una información de interés que desató múltiples reacciones.

“Este espacio siempre fue de Yeison. De su voz, de sus canciones y de la conexión profunda que construyó con ustedes. Hoy queremos contarles algo con el mismo respeto con el que él caminó su carrera. La música de Yeison sigue viva. Hay canciones que dejó grabadas, historias que merecen ser contadas y un equipo que, con amor y responsabilidad, seguirá cuidando su obra”, anunciaron.

Maluma anunció canción con Yeison Jiménez tras un mes de su muerte: publicó conmovedor video

Además, dieron a conocer que sus músicos continuarán trabajando en los temas que el artista alcanzó a componer, grabar y publicar y que, de manera constante, le rendirán homenaje a su carrera y a su entrega al género de la música popular.

“Su agrupación continuará en escena como un homenaje permanente, para que sus canciones sigan sonando donde siempre fueron felices: junto a ustedes. Nada reemplaza su presencia, pero su legado no se detiene”, agregaron.

Finalmente, dejaron en claro que para ellos es muy importante que no se olvide todo el esfuerzo que hizo Yeison Jiménez durante varios años, pues marcó un antes y un después en la industria para muchos de los representantes del género.

“Esto no es un adiós, es una forma de seguir recordándolo, honrándolo y manteniendo viva la huella que dejó en la música y en millones de corazones. Gracias por estar, por entender y por acompañarnos en este camino”.

Hermana de Yeison Jiménez dio alerta por estafa en nombre de su familia: “Los van a robar”

A través de la sección de comentarios, miles de personas reaccionaron a la información compartida y expresaron sus opiniones tras lo ocurrido.

“Excelente noticia es muy difícil que nos olvidemos de Yeison. Gracias a su familia por permitir que su gran legado continúe de la mano de sus muchachos, quienes hacen parte importante de su exitosa carrera”; “Aventurero por siempre”; “Su legado vivirá en cada canción y en nuestros corazones” y “Gracias por seguir su legado sus jimenista estaremos aquí siempre con el corazón”, son algunas de las palabras que se leen.