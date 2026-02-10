Gente

Maluma anunció canción con Yeison Jiménez tras un mes de su muerte: publicó conmovedor video

El clip fue compartido a través de las redes sociales del cantante de reguetón.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

10 de febrero de 2026, 6:56 p. m.
Maluma y Yeison Jiménez.
Maluma y Yeison Jiménez. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

La muerte de Yeison Jiménez ha causado un profundo dolor en el público colombiano, pues el artista se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera. Además, era reconocido como uno de los cantantes más importantes de la música popular en el país, gracias a una proyección internacional nunca antes vista en el género.

Tras cumplirse un mes exacto de su fallecimiento, Maluma se pronunció a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram y le reveló a su público digital que en los próximos días estará lanzando uno de sus más recientes trabajos musicales, el cual desarrolló en compañía del intérprete de Aventurero y Ya no mi amor.

Circulan nuevos videos sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez.
El cantante falleció en medio de un accidente aéreo el 10 de enero del 2026. Foto: Facebook La Red Caracol / Colprensa

“Cómo te extrañamos hermano... este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad... Con el corazón 12/02/2026″, escribió en la descripción.

El cantante de reguetón se mostró conmovido por la situación y visiblemente nostálgico con el anuncio, en el que recibió el apoyo de sus millones de fanáticos.

La reacción de Maluma a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “No es un secreto”

Este fue el adelanto que Maluma compartió de su canción con Yeison Jiménez

En el clip publicado por el cantante de reguetón, Yeison Jiménez presenta la canción y ofrece un abrebocas del tema en el que estuvieron trabajando durante los últimos meses de 2025.

Pese a que el video dura tan solo unos segundos, en él se puede escuchar la primera estrofa y el coro de la canción, la cual promete convertirse en todo un éxito en redes sociales y plataformas musicales:

“Directamente de Colombia,

Con ustedes, su servidor Jason Jiménez

y su parcero, Maluma Baby

Ya se te olvidó que cuando tú me conociste

yo ya era un patán.

Andaba borracho, gastándome toda la plata en la barra del bar

Y anda reclamando

Si así me conociste,

Ahora no vengas a estarme cambiando

Parece que hubieras olvidado

El hombre que te cambió la vida".

Sara Uribe y Marilyn Patiño reaccionaron en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez: “Me dio un ataque”

Como era de esperarse, una gran cantidad de seguidores tanto de Yeison Jiménez como de Maluma se pronunciaron a través de la sección de comentarios y compartieron emotivas palabras con las que honraron el trabajo de los dos artistas.

“Dios, gracias por dejar este tema de mis dos cantantes favoritos juntos”; “No ha salido y ya es un himno”; “Qué belleza que hayan dejado este tema”; “Con toda, mi niño. Eres un gran ser humano. Estoy segura de que Yeison está feliz de que lo hagas realidad”; “Qué bendición y qué fortuna esta canción”; “Amo esto. Qué privilegio tener una canción de estos dos” y “Juancho, cántala con el alma como tú sabes, él estará feliz”, son algunas de las palabras que se leen en los comentarios.

