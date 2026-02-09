Gente

La reacción de Maluma a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “No es un secreto”

El cantante colombiano se pronunció por medio de sus redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

9 de febrero de 2026, 5:28 p. m.
Maluma - Bad Bunny
Maluma - Bad Bunny Foto: Getty Images - Getty Images

En la tarde del domingo 8 de febrero se llevó a cabo la edición 60 del Super Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara, escenario en el que los Seattle Seahawks conquistaron su segundo título al imponerse ante los New England Patriots con un marcador de 29-13.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados del evento deportivo fue el show de medio tiempo, que estuvo a cargo de Bad Bunny, uno de los mayores exponentes de la música urbana en la actualidad.

Bad Bunny performs during halftime of the NFL Super Bowl 60 football game between the New England Patriots and the Seattle Seahawks, Sunday, Feb. 8, 2026, in Santa Clara, Calif. (AP Photo/Charlie Riedel)
Bad Bunny durante su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Foto: AP

Durante su show de 13 minutos, interpretó algunas de las canciones más importantes de su repertorio y estuvo acompañado por Lady Gaga y Ricky Martin, quienes también recibieron aplausos por parte del público y de millones de espectadores que se conectaron a través de las redes sociales y las transmisiones en vivo por plataformas de streaming.

Maluma reaccionó a la presentación de Bad Bunny en el ‘Super Bowl LX’

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Maluma reveló que estuvo sintonizando la presentación de su colega y se mostró emocionado por el gran logro que representa la llegada del puertorriqueño a un escenario tan importante en Estados Unidos.

“No, ¿esto qué? Qué locura, qué locura, Benito. Chao con goodbye. Orgullosamente latino", mencionó mientras enfocaba la pantalla de su computador.

Horas después, realizó un nuevo pronunciamiento en el que recalcó el orgullo y el agradecimiento que siente por Bad Bunny, al destacar que marcó un hito y rompió esquemas al ofrecer un show completo en español en el Super Bowl.

“Buenas tardes, feliz lunes para todos que está tocando el mundo entero en este momento y es, Benito, Bad Bunny, a través de mis redes sociales le quiero agradecer por lo que hizo ayer en el Super Bowl”, dijo frente a su público digital.

Finalmente, Maluma resaltó la importancia de la presentación de Bad Bunny al considerarla un momento decisivo para la música latina a nivel mundial. Según el artista paisa, se trató de un hecho sin precedentes que no solo evidenció el impacto global del género, sino que también sirvió como motivación para los artistas latinos, a quienes impulsa a seguir trabajando, creando y aportando a la cultura.

En sus palabras, este logro representa una oportunidad única para que la música latina continúe consolidándose en escenarios internacionales y sea aprovechada al máximo por toda la industria.

“No es un secreto que fue algo histórico, algo que marcó la historia de la música latina y a nivel globar. Da mucha moral, da mucha motivación de seguir camellando, de seguir aportando a la cultura y realmente, es un gran momento para nosotros los latinos y hay que aprovecharlo al máximo. Gracias, Benito, fue una presentación 10 de 10″.

