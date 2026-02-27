¿Reconciliación confirmada? Bad Bunny y Gabriela Berlingeri son captados juntos en Australia y Argentina

Bad Bunny y la diseñadora Gabriela Berlingeri vuelven a estar en el centro de la conversación digital. Tras meses de distanciamiento mediático y una relación de alto perfil del cantante con la modelo Kendall Jenner, una serie de apariciones públicas en tres continentes distintos sugiere que la pareja podría haber retomado su relación. Aunque ninguno ha emitido una declaración oficial, las evidencias gráficas han captado momentos de cercanía que van más allá de una amistad casual.

El inicio de los rumores: de los Grammys a Buenos Aires

La idea de esta posible reconciliación tomó fuerza a principios de febrero de 2026. Según diversos reportes de prensa internacional, Berlingeri fue vista entre el público durante la ceremonia de los Premios Grammy, donde Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, se alzó con el galardón a Álbum del Año. La presencia de la joven en eventos de tal magnitud ha sido, históricamente, un indicador de su cercanía con el círculo íntimo del Conejo Malo.

Días después, el portal estadounidense Page Six publicó imágenes de la pareja compartiendo una cena en un exclusivo restaurante de Buenos Aires, Argentina, el pasado 12 de febrero. De acuerdo con los testigos citados por el medio, ambos intentaron mantener un perfil bajo, aunque la seguridad del artista y la atención de los comensales dificultaron el anonimato.

Australia: la confirmación visual en Sídney

El episodio más reciente y documentado ocurrió en Sídney, Australia. Según informó el diario español La Razón, la pareja fue fotografiada disfrutando de una jornada de descanso en Tamarama Beach. Las imágenes muestran a Bad Bunny y a Gabriela relajados, compartiendo con miembros del equipo de trabajo del cantante antes de que este inicie sus compromisos profesionales en Oceanía.

Previo a su tarde en la playa, fuentes locales reportaron haber visto a la pareja desayunando en el sector de Darlinghurst y realizando compras en el área de Bondi. Estos encuentros consecutivos en ciudades tan distantes, incluidos también reportes de cenas en São Paulo, Brasil, refuerzan la teoría de que Berlingeri está acompañando al artista de manera constante en su itinerario global de 2026.

Una relación de casi una década

LLa historia entre Benito y Gabriela se remonta a 2017, cuando se conocieron en un restaurante en Puerto Rico, tras un concierto de Zion y Lennox. En aquel momento, la carrera de Bad Bunny estaba en pleno ascenso y Berlingeri se convirtió en su apoyo fundamental, manteniendo un perfil discreto pero constante.

A lo largo de los años, su relación ha sido descrita como intermitente. Berlingeri ha colaborado incluso en el aspecto creativo del artista, apareciendo como su pareja en el video musical de “Tití Me Preguntó” y participando en grabaciones de voz para algunas de sus canciones. Tras una aparente ruptura en 2022 y el posterior romance de Bad Bunny con Kendall Jenner en 2023, relación que, según fuentes cercanas citadas por medios especializados, terminó por “agendas incompatibles”, el regreso de Gabriela al entorno del cantante parece marcar un retorno de una de las parejas más queridas por los fans.

¿Amistad o romance? El silencio de los protagonistas

Hasta el momento no se ha confirmado nada por parte de los protagonistas. Ni los representantes de Bad Bunny ni la propia Gabriela han confirmado ni desmentido la noticia. En entrevistas previas, Martínez Ocasio ha sido enfático en proteger su privacidad, al declarar que el público no tiene acceso a la totalidad de su realidad personal.

Sin embargo, la frecuencia de estos encuentros y la naturalidad con la que se muestran en espacios públicos sugieren que la pareja ha decidido dejar de esconderse. Para los seguidores del cantante, estos gestos son una confirmación no verbal de que la relación que comenzó hace nueve años en las calles de Puerto Rico vive un nuevo capítulo.