Bad Bunny y Residente saltan a la gran pantalla: los detalles de ‘Porto Rico’, su ambicioso proyecto cinematográfico

Bad Bunny debuta como protagonista en ‘Porto Rico’, filme dirigido por Residente. Conozca el reparto de lujo, que incluye a Javier Bardem y Edward Norton.

Valentina Rueda Rodríguez

22 de febrero de 2026, 9:23 a. m.
Bad Bunny y Residente se unen en un ambicioso drama histórico con estrellas de Hollywood.
Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, asumirá su primer papel protagónico en el cine con Porto Rico. El filme representa además el debut como director de René Pérez Joglar, Residente, y contará con un elenco de primer nivel que incluye a Javier Bardem, Edward Norton y Viggo Mortensen.

Tras una semana de alta exposición mediática debido a su participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y su éxito en la reciente entrega de los Premios Grammy, el artista puertorriqueño Bad Bunny consolida su faceta actoral. El cantante liderará el reparto de Porto Rico, una producción que se describe como un “western caribeño épico” inspirado en hechos reales.

Un debut en la dirección con sello histórico

Para René Pérez Joglar, exintegrante de Calle 13, este proyecto supone el cumplimiento de una meta personal de larga data. “Desde niño soñé con hacer una película sobre mi país. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, declaró el músico y ahora cineasta.

Residente, quien también coescribió el guion, busca con esta cinta reafirmar la identidad puertorriqueña a través de una narrativa que el comunicado oficial califica de “visceral y lírica”. El proyecto no solo destaca por su dirección, sino también por atraer a figuras de la talla de Edward Norton, Viggo Mortensen y el español Javier Bardem, elevando la expectativa sobre el calibre de la producción.

El ascenso de Bad Bunny en la industria de Hollywood

Aunque Porto Rico representa su primer papel principal, el Conejo Malo ha construido una trayectoria ascendente en la actuación durante los últimos años. Sus pasos previos en la industria incluyen:

  • Narcos: México (2021): interpretó a Arturo ‘Kitty’ Páez, un miembro de los denominados “Narco Juniors”.
  • Fast & Furious 9 (2021): tuvo una breve aparición (cameo) como piloto en una escena de analepsis (flashback).
  • Bullet Train (2022): compartió escenas de acción con Brad Pitt bajo la dirección de David Leitch.
  • Proyectos en curso: el artista también forma parte de Happy Gilmore 2, junto a Adam Sandler, y de Caught Stealing, la próxima película de Darren Aronofsky protagonizada por Austin Butler.

Contexto y producción: ¿Qué se sabe de la trama?

Si bien los detalles específicos de la trama se mantienen bajo reserva, la descripción de “western caribeño” sugiere una exploración de las tensiones sociales y geográficas del Puerto Rico histórico. La elección de este género, tradicionalmente asociado al cine estadounidense, adaptado al contexto isleño, apunta a una propuesta estética innovadora dentro del cine latinoamericano.

La participación de Bad Bunny en este filme llega en un momento de madurez artística, tras haber sido aplaudido por la comunidad latina por su reciente homenaje a la Isla del Encanto durante su show en el Super Bowl el pasado 8 de febrero. Con este nuevo paso, el intérprete de Titi me preguntó busca demostrar que su impacto trasciende los escenarios musicales para establecerse como una figura de peso en la narrativa cinematográfica global.

