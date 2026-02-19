Se puso nerviosa: Cristina Hurtado terminó sonrojada por un participante. ¿Qué le dijo?

La actual edición del programa de competencias musicales ‘A otro nivel’ continúa consolidándose como uno de los espacios con mayor audiencia en la televisión colombiana, no solo por el rigor técnico de sus jurados, sino por los momentos de espontaneidad que surgen entre los participantes y el equipo de producción. Recientemente, la presentadora Cristina Hurtado fue el centro de atención tras un comentario que apeló a la memoria colectiva de los televidentes.

Un elogio desde la nostalgia

Durante una de las jornadas de audiciones, el participante identificado como Juan David se presentó ante el ascensor del programa para interpretar la canción ‘Te amo y te amo’, éxito del cantautor colombo-venezolano Felipe Peláez. Más allá de su desempeño vocal, que le permitió avanzar a la siguiente ronda, tras obtener el visto bueno de dos de los tres jurados, el concursante aprovechó el encuentro con Hurtado para expresar su admiración.

De acuerdo con lo registrado en la emisión, Juan David confesó que durante su etapa escolar era seguidor de la carrera de la presentadora, llegando a tener los populares cuadernos de los cuales ella fue imagen durante la década de los 2000. El comentario generó una reacción visible de sorpresa y humor en la comunicadora paisa.

La respuesta de Cristina Hurtado

Ante la mención de su pasado como modelo de portadas escolares, una industria que en su momento lideró junto a otras figuras del entretenimiento nacional, Hurtado respondió con naturalidad. Tras sus sorpresivas declaraciones Cristina no dudó en emocionarse destacando que la mencionada situación se dio hace pocos años, agradeciéndole por resaltar su belleza a pesar de que actualmente se encuentra viviendo una nueva etapa de su vida.

”Divino, divino, ¿pero no hace tantos años, cierto?”, expresó la modelo con el tono carismático que la caracteriza.

Este tipo de interacciones resalta la cercanía que la presentadora ha mantenido con el público desde sus inicios en el reality Protagonistas de Novela en 2003. Hoy, en una faceta más madura y consolidada como conductora principal, Hurtado sigue siendo referente de estilo y profesionalismo en la pantalla chica.

Un formato que premia la evolución

El episodio no solo dejó una anécdota para las redes sociales, sino que reafirmó la estructura del programa: un espacio donde convergen la trayectoria de figuras como Cristina Hurtado y las aspiraciones de nuevos talentos que, como Juan David, crecieron viendo a sus referentes en portadas de cuadernos y hoy comparten escenario con ellos.