Gente

Se puso nerviosa: Cristina Hurtado terminó sonrojada por un participante. ¿Qué le dijo?

Cristina Hurtado protagonizó un emotivo momento en ‘A otro nivel’ luego de que un participante recordara su etapa como modelo de cuadernos.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

19 de febrero de 2026, 10:05 p. m.
El comentario de un concursante que dejó sonrojada a Cristina Hurtado frente a las cámaras.
El comentario de un concursante que dejó sonrojada a Cristina Hurtado frente a las cámaras. Foto: x

La actual edición del programa de competencias musicales ‘A otro nivel’ continúa consolidándose como uno de los espacios con mayor audiencia en la televisión colombiana, no solo por el rigor técnico de sus jurados, sino por los momentos de espontaneidad que surgen entre los participantes y el equipo de producción. Recientemente, la presentadora Cristina Hurtado fue el centro de atención tras un comentario que apeló a la memoria colectiva de los televidentes.

Compromiso en vivo: la inesperada pedida de mano del ganador de ‘MasterChef’ que paralizó el estreno de ‘A otro nivel’

Un elogio desde la nostalgia

Durante una de las jornadas de audiciones, el participante identificado como Juan David se presentó ante el ascensor del programa para interpretar la canción ‘Te amo y te amo’, éxito del cantautor colombo-venezolano Felipe Peláez. Más allá de su desempeño vocal, que le permitió avanzar a la siguiente ronda, tras obtener el visto bueno de dos de los tres jurados, el concursante aprovechó el encuentro con Hurtado para expresar su admiración.

De acuerdo con lo registrado en la emisión, Juan David confesó que durante su etapa escolar era seguidor de la carrera de la presentadora, llegando a tener los populares cuadernos de los cuales ella fue imagen durante la década de los 2000. El comentario generó una reacción visible de sorpresa y humor en la comunicadora paisa.

La respuesta de Cristina Hurtado

Ante la mención de su pasado como modelo de portadas escolares, una industria que en su momento lideró junto a otras figuras del entretenimiento nacional, Hurtado respondió con naturalidad. Tras sus sorpresivas declaraciones Cristina no dudó en emocionarse destacando que la mencionada situación se dio hace pocos años, agradeciéndole por resaltar su belleza a pesar de que actualmente se encuentra viviendo una nueva etapa de su vida.

Gente

Luto en el cine: falleció Eric Dane, estrella de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’; revelaron la causa

Gente

Colombia sacó al “mueble” de ‘La casa de los famosos’: este es el reciente eliminado

Gente

Ignorada y aislada: El incómodo desplante que sufrió Yina Calderón en México por parte de sus compañeras en Telemundo

Gente

Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 20 de febrero

Gente

Violeta Bergonzi reveló que sus hijos serían ‘Therians’ y mostró preocupación: “No es fácil”

Gente

El triste momento en que María Claudia Tarazona se entera de que Miguel Uribe quería tener otro hijo con ella: “Nunca se lo dije”

Gente

Beso entre Alejandro Estrada y Campanita quedó captado en video en ‘La casa de los famosos’; causó revuelo

Gente

‘A otro nivel’: Cristina Hurtado explicó las reglas de la nueva temporada; así fue el primer capítulo

Gente

Cristina Hurtado posó en bikini a sus 42 años; fotos levantaron todo tipo de reacciones

Gente

Cristina Hurtado habló del nuevo programa de Caracol Televisión del cual hará parte y por qué aceptó la propuesta

La presentadora, quien cuenta con una trayectoria de casi dos décadas en los medios de comunicación, bromeó asegurando que dicha etapa ocurrió “hace pocos años”, restándole peso al paso del tiempo y agradeciendo el cumplido del participante.

”Divino, divino, ¿pero no hace tantos años, cierto?”, expresó la modelo con el tono carismático que la caracteriza.

Este tipo de interacciones resalta la cercanía que la presentadora ha mantenido con el público desde sus inicios en el reality Protagonistas de Novela en 2003. Hoy, en una faceta más madura y consolidada como conductora principal, Hurtado sigue siendo referente de estilo y profesionalismo en la pantalla chica.

Un formato que premia la evolución

El triste momento en que María Claudia Tarazona se entera de que Miguel Uribe quería tener otro hijo con ella: “Nunca se lo dije”

El episodio no solo dejó una anécdota para las redes sociales, sino que reafirmó la estructura del programa: un espacio donde convergen la trayectoria de figuras como Cristina Hurtado y las aspiraciones de nuevos talentos que, como Juan David, crecieron viendo a sus referentes en portadas de cuadernos y hoy comparten escenario con ellos.

Más de Gente

El reconocido actor Eric Dane padece de ELA Foto tomada de Instagram

Luto en el cine: falleció Eric Dane, estrella de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’; revelaron la causa

La casa de los famosos 3: noche de eliminación.

Colombia sacó al “mueble” de ‘La casa de los famosos’: este es el reciente eliminado

la accidentada participación de Yina Calderón en 'La casa de los famosos' y las críticas de sus compañeras.

Ignorada y aislada: El incómodo desplante que sufrió Yina Calderón en México por parte de sus compañeras en Telemundo

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.

Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 20 de febrero

La presentadora contó lo sucedido a través de su cuenta de Instagram.

Violeta Bergonzi reveló que sus hijos serían ‘Therians’ y mostró preocupación: “No es fácil”

María Claudia Tarazona revela la razón por la que no tuvo otro hijo con Miguel Uribe Turbay

El triste momento en que María Claudia Tarazona se entera de que Miguel Uribe quería tener otro hijo con ella: “Nunca se lo dije”

Alejandro Estrada y Campanita en 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Beso entre Alejandro Estrada y Campanita quedó captado en video en ‘La casa de los famosos’; causó revuelo

Entre lágrimas, reconocida participante recibe propuesta de matrimonio."

Compromiso en vivo: la inesperada pedida de mano del ganador de ‘MasterChef’ que paralizó el estreno de ‘A otro nivel’

Violeta Bergonzi y Flavia Dos Santos

Violeta Bergonzi y Flavia Dos Santos protagonizaron tenso momento en vivo; la discusión causó debate

Noticias Destacadas