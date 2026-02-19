Compromiso en vivo: la inesperada pedida de mano que paralizó el estreno de ‘A otro nivel’

El esperado regreso del concurso de canto ‘A otro nivel’ a la programación estelar de Caracol Televisión no solo estuvo marcado por la renovación de su formato y sus nuevos jurados, sino también por un momento personal que captó la atención de la audiencia.

El primer capítulo estuvo cargado de varias emociones; sin embargo, la más impactante de la noche se dio luego de la participación de la cantante Alana, quien, después de su presentación, fue sorprendida con una propuesta de matrimonio por parte de su pareja, el reconocido chef y creador de contenido Leonardo Morán, conocido como ‘Leo Cocinero’.

Este debut ocurre tras una ausencia de cuatro años del formato en las pantallas colombianas. Según explicó la presentadora Cristina Hurtado durante la emisión, esta temporada llega con ajustes significativos: de una base de más de 1.300 aspirantes, solo 160 fueron seleccionados para las audiciones, de los cuales 80 avanzarán a la etapa denominada ‘El Ascensor’.

El desempeño de Alana y el nuevo sistema de liderazgos

La competencia introdujo una dinámica de alta exigencia, en la que cada artista dispone de 90 segundos para convencer al panel de jurados, integrado en esta edición por el cantante vallenato Felipe Peláez, el productor Kike Santander y el cantautor peruano Gian Marco.

Una de las artistas más destacadas de la noche fue Alana, quien interpretó el clásico ‘La quiero a morir’ en una versión popular. Su desempeño logró la aprobación unánime del jurado y obtuvo las tres flechas verdes, lo que, según las nuevas reglas del programa, no solo le otorgó el paso a la siguiente fase, sino que la posicionó automáticamente como una de las líderes de la temporada. De acuerdo con la información compartida durante el programa, Alana cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la industria musical, un factor que fue determinante en su seguridad sobre el escenario.

Una propuesta de matrimonio bajo los reflectores

Tras recibir el veredicto del jurado, la atención se desplazó hacia el ámbito personal. Leo Cocinero ingresó al escenario para celebrar el triunfo de su pareja y procedió a realizar una declaración que fue interpretada por los televidentes y el jurado como una propuesta matrimonial.

“Hoy, es un paso muy grande donde se le abren las puertas después de 15 años... así como tu carrera abre una gran puerta y se crea una gran oportunidad, también quiero que se cree nuestro hogar”, expresó Morán frente a las cámaras.

A pesar de la emotividad del momento, el gesto generó debate en redes sociales debido a la ausencia de un anillo físico durante la escena. Ante esto, el chef aclaró posteriormente en el programa matutino ‘Día a Día’ que lo visto en el capítulo fue un “preámbulo” a la propuesta formal, reafirmando que su intención es consolidar la relación de casi cuatro años que mantiene con la cantante.

El respaldo del público y el análisis de la propuesta

La situación fue comentada por figuras del entretenimiento como Carolina Cruz, quien, en el espacio de entrevistas de Caracol, defendió la postura de la pareja. Según la presentadora, el compromiso reside en la decisión diaria de respeto y fidelidad, restando importancia a la joya como elemento esencial del vínculo.

En el plano digital y en la medición de desempeño del concurso frente a la audiencia, el programa registró un alto volumen de interacciones. Seguidores del formato manifestaron su apoyo a la pareja con mensajes como “el amor está en el aire” y felicitaciones por el doble éxito de Alana en la noche.