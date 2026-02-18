Cultura

¿Qué pasará con Eva y Camilo?: así será la última entrega de ‘La primera vez’, la serie colombiana retro de Netflix

Netflix confirma la fecha de estreno y lanza el tráiler de la cuarta y última temporada de La primera vez.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

18 de febrero de 2026, 8:48 p. m.
El adiós a Eva, Camilo y la banda del José María Root está cerca
El adiós a Eva, Camilo y la banda del José María Root está cerca Foto: x

La popular serie colombiana llegará a su fin con una cuarta temporada, compuesta por 12 episodios, que estarán disponibles en Netflix a partir del 18 de marzo de 2026. En esta última entrega, los espectadores verán cómo se resuelven las historias de Eva, Camilo Granados y el resto de sus compañeros del colegio José María Root, todo ello en el contexto de la Colombia de los años 80.

Esta es la comedia romántica que se posiciona como una de las cintas más vistas en Netflix tras 24 años

La producción, rodada en Colombia por Caracol Televisión y creada por Dago García, pondrá punto final a una historia que ha seguido a un grupo de jóvenes mientras transitaban de la adolescencia a la vida adulta, en medio de una época marcada por profundos cambios políticos, sociales y culturales en el país.

Un viaje a los 80’s

A lo largo de la serie, el ambiente de los años 80 ha sido recreado con gran detalle a través de elementos visuales como las luces de neón, la televisión a color y la moda de la época. Su narrativa ha girado en torno a temas universales como la amistad, el autoconocimiento y los primeros sentimientos románticos.

YouTube video NmudU4_wO5I thumbnail

El romance entre Eva y Camilo volverá a ocupar el centro de la trama, aunque esta vez en un contexto de mayor ambigüedad, donde las certezas parecen diluirse y los desafíos externos amenazan con separar definitivamente al grupo de amigos conocido como la tribu del 364.

Cine

Esta es la comedia romántica que se posiciona como una de las cintas más vistas en Netflix tras 24 años

Arcadia

‘Acoplamientos’ de Edelmira Boller: 50 años de creación de la notable artista en la Galería Santa Fe

Televisión

De la música al cine: Bad Bunny protagonizará su primera película bajo la dirección de Residente

Arcadia

El Mercado del Vinilo retoma su actividad en Antenna con una edición ampliada

Música

Clásicos del Reggaetón Vol. 2: estos son los artistas y leyendas que prometen un concierto de prima en Bogotá

Televisión

La nueva serie número uno de Netflix que arrasa en 40 países: sólo tiene seis episodios

Televisión

Lo mejor de Netflix en 2026: así es ‘La tierra del pecado’, el proyecto que supera el número de visualizaciones de la plataforma

Gente

Actor de ‘La primera vez’ de Netfllix se lanzó al mundo musical con nuevo sencillo: “Los hombres en la música siempre hablan de mujeres”

Televisión

‘La primera vez’, serie colombiana que no debería perderse, de esto trata cada temporada

Cultura

Dago García da detalles de ‘La primera vez’ de Netflix: “Esta serie sí enorgullece a mis tías feministas”

¿Qué pasará en la 4.ª temporada?

La nueva temporada llevará a los personajes a los años ochenta, una década caracterizada por la turbulencia política y la aparición de nuevas amenazas en el país. A lo largo de la trama, los protagonistas se verán obligados a tomar decisiones cruciales que pondrán en juego sus principios, su fidelidad y los vínculos que los han unido a lo largo del tiempo.

La historia avanzará a partir de la publicación del primer libro de Camilo, un hecho que no solo revela aspectos privados del grupo, sino que también genera conflictos imprevistos y empuja a los personajes a cuestionarse a sí mismos.

En la sinopsis oficial, los protagonistas tendrán que enfrentarse a los retos propios de crecer, enamorarse y construir una identidad en medio de un ambiente turbulento, marcado por la violencia y la falta de certezas. La historia invita a reflexionar sobre si los lazos de amistad y compañerismo serán lo suficientemente sólidos para resistir las adversidades del entorno.

En este cierre, la narrativa también dará espacio a los arcos de ‘Pabón’, ‘Salcedo’, ‘Luisa’, ‘Arbeláez’, ‘Don José’ y la ‘señora Ana’, personajes que han sido parte fundamental de la serie desde sus primeras entregas.

El elenco principal está de regreso

“Nadie me escriba, me voy a Colombia”: Cardi B confirma viaje al país para realizarse cirugía estética. ¿Qué se hará?

El elenco oficial regresa en la cuarta temporada e incluye a Francisca Estévez, Emmanuel Restrepo, Julián Cerati, Verónica Orozco, Santiago Alarcón, Sergio Palau, Brandon Figueredo, Mateo García, María Cecilia Botero, Sara Pinzón y Juliana García.

La dirección está a cargo de Laura Tatiana Bohórquez y Mónica Botero, mientras que el guion es obra de Dago García, quien también asume la producción ejecutiva junto a María Isabel Páramo. Este equipo se ha destacado por lograr que La primera vez se convirtiera en la primera franquicia original de Netflix desarrollada íntegramente en Colombia.

Más de Arcadia

las claves del regreso de 'No me olvides' a lo más visto de Netflix.

Esta es la comedia romántica que se posiciona como una de las cintas más vistas en Netflix tras 24 años

Acoplamientos: una exposición que reúne 50 años de creación artística de Edelmira Boller

‘Acoplamientos’ de Edelmira Boller: 50 años de creación de la notable artista en la Galería Santa Fe

J Balvin y Residente están trabajando juntos en un nuevo proyecto.

De la música al cine: Bad Bunny protagonizará su primera película bajo la dirección de Residente

Vinilos acetatos Bogota marzo 12 del 2020 foto Guillermo Torres Reina / Semana

El Mercado del Vinilo retoma su actividad en Antenna con una edición ampliada

Clásicos del reggaeton Vol.2

Clásicos del Reggaetón Vol. 2: estos son los artistas y leyendas que prometen un concierto de prima en Bogotá

Unfamiliar llegó al catálogo de Netflix el 5 de febrero de 2026, y en su primera semana ya acumuló 4,9 millones de visualizaciones

La nueva serie número uno de Netflix que arrasa en 40 países: sólo tiene seis episodios

Así es ‘La tierra del pecado’ el proyecto de Netflix que supera el número de visualizaciones de la plataforma

Lo mejor de Netflix en 2026: así es ‘La tierra del pecado’, el proyecto que supera el número de visualizaciones de la plataforma

Hannah Montana

Hannah Montana está de vuelta: todo sobre el especial por los 20 años de la serie de Disney

Euphoria: detalles de la nueva temporada.

‘Euphoria’: regreso de personajes, nuevos nombres y tramas confirmadas para la tercera temporada

Noticias Destacadas