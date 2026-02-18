¿Qué pasará con Eva y Camilo?: así será la última entrega de ‘La primera vez’, la serie colombiana retro de Netflix

La popular serie colombiana llegará a su fin con una cuarta temporada, compuesta por 12 episodios, que estarán disponibles en Netflix a partir del 18 de marzo de 2026. En esta última entrega, los espectadores verán cómo se resuelven las historias de Eva, Camilo Granados y el resto de sus compañeros del colegio José María Root, todo ello en el contexto de la Colombia de los años 80.
La producción, rodada en Colombia por Caracol Televisión y creada por Dago García, pondrá punto final a una historia que ha seguido a un grupo de jóvenes mientras transitaban de la adolescencia a la vida adulta, en medio de una época marcada por profundos cambios políticos, sociales y culturales en el país.
Un viaje a los 80’s
A lo largo de la serie, el ambiente de los años 80 ha sido recreado con gran detalle a través de elementos visuales como las luces de neón, la televisión a color y la moda de la época. Su narrativa ha girado en torno a temas universales como la amistad, el autoconocimiento y los primeros sentimientos románticos.
El romance entre Eva y Camilo volverá a ocupar el centro de la trama, aunque esta vez en un contexto de mayor ambigüedad, donde las certezas parecen diluirse y los desafíos externos amenazan con separar definitivamente al grupo de amigos conocido como la tribu del 364.
¿Qué pasará en la 4.ª temporada?
La nueva temporada llevará a los personajes a los años ochenta, una década caracterizada por la turbulencia política y la aparición de nuevas amenazas en el país. A lo largo de la trama, los protagonistas se verán obligados a tomar decisiones cruciales que pondrán en juego sus principios, su fidelidad y los vínculos que los han unido a lo largo del tiempo.
La historia avanzará a partir de la publicación del primer libro de Camilo, un hecho que no solo revela aspectos privados del grupo, sino que también genera conflictos imprevistos y empuja a los personajes a cuestionarse a sí mismos.
En la sinopsis oficial, los protagonistas tendrán que enfrentarse a los retos propios de crecer, enamorarse y construir una identidad en medio de un ambiente turbulento, marcado por la violencia y la falta de certezas. La historia invita a reflexionar sobre si los lazos de amistad y compañerismo serán lo suficientemente sólidos para resistir las adversidades del entorno.
En este cierre, la narrativa también dará espacio a los arcos de ‘Pabón’, ‘Salcedo’, ‘Luisa’, ‘Arbeláez’, ‘Don José’ y la ‘señora Ana’, personajes que han sido parte fundamental de la serie desde sus primeras entregas.
El elenco principal está de regreso
El elenco oficial regresa en la cuarta temporada e incluye a Francisca Estévez, Emmanuel Restrepo, Julián Cerati, Verónica Orozco, Santiago Alarcón, Sergio Palau, Brandon Figueredo, Mateo García, María Cecilia Botero, Sara Pinzón y Juliana García.
La dirección está a cargo de Laura Tatiana Bohórquez y Mónica Botero, mientras que el guion es obra de Dago García, quien también asume la producción ejecutiva junto a María Isabel Páramo. Este equipo se ha destacado por lograr que La primera vez se convirtiera en la primera franquicia original de Netflix desarrollada íntegramente en Colombia.