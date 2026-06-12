Artista colombiana María Mercedes Sánchez hará parte de la exposición internacional Meditation Lumière, en Francia

La artista visual colombiana María Mercedes Sánchez inició hoy su participación en Meditation Lumière, una exposición internacional que se realiza del 12 al 14 de junio de 2026 en el Espace Saint-Jacques de Lisieux, en la región de Normandía, Francia. La muestra reúne a artistas de distintos países europeos y cuenta con la presencia de Sánchez como una de las representantes de América Latina.

David Hockney, gran figura del arte contemporáneo, muere a los 88 años: Arcadia repasa su camino

La exposición se desarrolla en un escenario de gran valor histórico y patrimonial: la Iglesia Saint-Jacques de Lisieux, una construcción gótica del siglo XV que fue desacralizada en 1965 y posteriormente transformada en centro cultural. Actualmente, el espacio acoge propuestas artísticas contemporáneas que dialogan con la historia, la espiritualidad y el patrimonio arquitectónico del lugar.

Para esta edición de Meditation Lumière, María Mercedes Sánchez presenta las obras Llámame, La Inmaculada Concepción, La Virgen del supermercado y La Virgen lectora, piezas que hacen parte de una investigación artística centrada en los cruces entre espiritualidad, cultura popular y lenguajes visuales contemporáneos.

María Mercedes Sánchez Foto: María Mercedes Sánchez

La ciudad de Lisieux, ubicada a cerca de 200 kilómetros de París, es reconocida internacionalmente por albergar el Santuario de Santa Teresa del Niño Jesús, considerado uno de los principales centros de peregrinación de Francia y uno de los lugares de mayor relevancia espiritual para el catolicismo moderno. Cada año recibe a cientos de miles de visitantes provenientes de distintas partes del mundo.

En este contexto, la participación de Sánchez fortalece la proyección internacional de una práctica artística que toma imágenes profundamente arraigadas en la memoria colectiva latinoamericana y las traslada a escenarios inspirados en la cultura visual contemporánea. A través del collage, la luz artificial, el kitsch y la apropiación simbólica, la artista construye altares contemporáneos donde lo sagrado convive con elementos cotidianos, invitando a nuevas formas de reflexión y contemplación.

María Mercedes Sánchez Foto: María Mercedes Sánchez

“Me atrae la idea de que estas obras lleguen a un lugar donde durante siglos las personas buscaron respuestas, consuelo o silencio. Presentarlas allí no es solo exhibirlas en otro país, sino ponerlas a conversar con una historia y una sensibilidad distintas. Para mí, esa posibilidad de generar nuevas lecturas desde una mirada latinoamericana es lo más valioso de esta experiencia”, afirma la artista.

Cuatro talleres imperdibles de audio, fotografía, ilustración y texto en la Biblioteca Virgilio Barco

Formada inicialmente como comunicadora social y periodista, María Mercedes Sánchez ha desarrollado una trayectoria interdisciplinaria entre Colombia y México, integrando estudios en artes plásticas, producción audiovisual, historia del arte, curaduría y gestión cultural. Su trabajo ha sido exhibido en galerías e instituciones culturales de Bogotá y Bucaramanga, y recientemente fue seleccionada para participar en eventos internacionales como la Primera Bienal de Artistas Colombianos en España y Comparaisons 2026 en el Grand Palais de París.

Exposición: Meditation Lumière

Lugar: Iglesia Saint-Jacques, Lisieux, Normandía, FranciaFechas: 12 al 14 de junio de 2026Entrada: Libre