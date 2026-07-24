Así puede asistir totalmente gratis al show del Planetario de Bogotá el sábado 25 de julio

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) organizó una edición del Planetario Nocturno para el sábado 25 de julio de 2026. El evento abrirá sus puertas a partir de las 4:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche. La agenda incluye proyecciones audiovisuales, conversatorios, talleres de física y observación con equipos especializados dirigidos a los habitantes de la ciudad.

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Sobre los propósitos de la oferta dispuesta para esta fecha, Idartes comunicó que “la ciudadanía podrá participar de manera directa en una jornada estructurada con actividades sobre las ciencias del espacio y el desarrollo de la astronomía a través de la historia”. Algunas de las actividades disponibles sí tienen costo.

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En la sala del domo se presentará el filme ‘Nuestra Historia Celestial’ a las 4:30 de la tarde. Esta producción proyecta la relación de la humanidad con el firmamento desde los primeros registros de la prehistoria.

Posteriormente, a las 6:30 de la tarde, se emitirá ‘Universo Cuántico: El viaje del fotón’, un formato que explica los principios de la cosmología mediante el recorrido de una partícula de luz.

Conversatorios, debates y exposiciones interactivas

El recinto del auditorio albergará discusiones sobre hechos científicos e históricos del siglo XX. A las 4:00 de la tarde se desarrollará un debate sobre las misiones Apolo y las controversias de la exploración lunar, un diálogo enfocado en revisar la forma en que la sociedad gestiona los desacuerdos.

🌙 Planetario Nocturno el próximo sábado 25 de julio



Disfrute de experiencias de arte, ciencia y tecnología.



📍Planetario de Bogotá

⏰De 4 p.m. a 9 p.m.#RedDeEscenariosDeBogotá pic.twitter.com/TcVfrW17Bg — Planetario de Bogotá (@planetariobta) July 21, 2026

En este mismo salón se programó la actividad ‘Naveguemos por el cielo’, orientada al reconocimiento técnico de la bóveda celeste. De manera simultánea, en la Astroteca se realizarán comparaciones entre el programa Apolo y el proyecto Artemisa, analizando los vehículos y los tripulantes de cada uno de los viajes espaciales.

La Sala Multipropósito contará con modelos a escala para explicar la formación de la umbra y la penumbra durante los eclipses. En la zona de Plataforma Bogotá se dictará un taller sobre los orígenes del calendario gregoriano, mientras que el primer piso dispondrá de mesas de juegos sobre las características del sistema solar.

Observación meteorológica y uso de telescopios

Planetario de Bogotá. Foto: Idartes

La terraza del edificio operará como el punto de encuentro para el estudio de los fenómenos atmosféricos de la ciudad. A las 4:30 de la tarde se efectuará una sesión para clasificar los tipos de nubes que cubren el cielo bogotano, analizando los factores climáticos que intervienen en la visibilidad.

A partir de las 6:30 de la noche, el personal de la institución habilitará los telescopios para la localización de estrellas y objetos. El acceso a las actividades al aire libre y a los talleres no tiene costo, pero las proyecciones programadas en el domo requieren la adquisición de boletería en las taquillas, advirtiendo que la observación dependerá de las condiciones meteorológicas.