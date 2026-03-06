Rock en español en 360°: así es la nueva experiencia sensorial que llega al Planetario de Bogotá

A partir de este jueves 5 de marzo de 2026, el Planetario de Bogotá transforma su domo en un escenario de nostalgia y tecnología con ‘Tren al Sur’, una experiencia sensorial que recorre los hitos musicales del rock latinoamericano bajo proyecciones de última generación.

‘Te quiero ver campeón’: la canción del género popular para apoyar a la Selección Colombia en el Mundial 2026

La capital colombiana reafirma su posición como referente cultural en la región con la inauguración de una propuesta que combina el patrimonio musical con la innovación visual. El escenario elegido es el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93, que mediante el uso de tecnologías de proyección en 360 grados, busca ofrecer una lectura contemporánea a los himnos que definieron la identidad de América Latina entre las décadas de los 80 y 90.

Un recorrido por el legado sonoro de Latinoamérica

El espectáculo, titulado en honor al emblemático tema de la banda chilena Los Prisioneros, no se limita a una reproducción de audio. Según información divulgada por el programa oficial “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” la producción articula luces, colores y sonidos diseñados específicamente para el domo del Planetario.

El repertorio seleccionado incluye figuras fundamentales del movimiento ‘Rock en tu idioma’. Entre los artistas destacados se encuentran:

Argentina: Soda Stereo, Charly García, Fito Páez, Los Fabulosos Cadillacs, Los Abuelos de la Nada y Enanitos Verdes.

Soda Stereo, Charly García, Fito Páez, Los Fabulosos Cadillacs, Los Abuelos de la Nada y Enanitos Verdes. Chile: Los Prisioneros y la influencia de Gato Alquinta (Los Jaivas).

Los Prisioneros y la influencia de Gato Alquinta (Los Jaivas). México: Café Tacvba.

Café Tacvba. Colombia: Aterciopelados, representando la cuota local que internacionalizó el sonido nacional.

Aterciopelados, representando la cuota local que internacionalizó el sonido nacional. España: Los Rodríguez, liderados en su momento por Andrés Calamaro.

Contexto cultural y valorización del patrimonio

La relevancia de este evento trasciende el entretenimiento. El rock en español funcionó, durante el último tercio del siglo XX, como un vehículo de expresión social y política en latinoamerica. Al integrar estas piezas en un formato inmersivo, el Planetario propone una experiencia intergeneracional donde los seguidores veteranos y las nuevas generaciones pueden converger.

De acuerdo con el portal oficial del Planetario, esta iniciativa forma parte de una agenda robusta para el mes de marzo, que incluye también exposiciones de arquitectura como las maquetas de Le Corbusier en el Museo de Bogotá. Este dinamismo responde a una política de acceso a la cultura que busca “fomentar la interacción familiar y la valoración del patrimonio musical compartido”, según destacan fuentes distritales.

Información de acceso y boletería

Luto en la televisión: fallece reconocida actriz de la telenovela ‘Marimar’

Para asistir a las funciones de ‘Tren al Sur’, los interesados deben adquirir su boletería a través de los canales oficiales del Planetario y las plataformas de recaudo autorizadas. Se recomienda a los asistentes verificar los horarios disponibles, ya que el evento está sujeto al aforo para garantizar la calidad de la experiencia sonora.

Con este tipo de apuestas, Bogotá continúa consolidando espacios públicos como nodos de innovación artística, permitiendo que la memoria colectiva de la región se mantenga vigente a través de nuevos lenguajes tecnológicos.