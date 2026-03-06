Cultura

Rock en español en 360°: así es la nueva experiencia sensorial que llega al Planetario de Bogotá

El Planetario de Bogotá presenta ‘Tren al Sur’, un show inmersivo en 360° con los grandes éxitos de Soda Stereo, Los Prisioneros y Aterciopelados.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

6 de marzo de 2026, 6:48 p. m.
el homenaje sensorial al rock latinoamericano en el Planetario
el homenaje sensorial al rock latinoamericano en el Planetario Foto: x

A partir de este jueves 5 de marzo de 2026, el Planetario de Bogotá transforma su domo en un escenario de nostalgia y tecnología con ‘Tren al Sur’, una experiencia sensorial que recorre los hitos musicales del rock latinoamericano bajo proyecciones de última generación.

‘Te quiero ver campeón’: la canción del género popular para apoyar a la Selección Colombia en el Mundial 2026

La capital colombiana reafirma su posición como referente cultural en la región con la inauguración de una propuesta que combina el patrimonio musical con la innovación visual. El escenario elegido es el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93, que mediante el uso de tecnologías de proyección en 360 grados, busca ofrecer una lectura contemporánea a los himnos que definieron la identidad de América Latina entre las décadas de los 80 y 90.

Un recorrido por el legado sonoro de Latinoamérica

El espectáculo, titulado en honor al emblemático tema de la banda chilena Los Prisioneros, no se limita a una reproducción de audio. Según información divulgada por el programa oficial “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” la producción articula luces, colores y sonidos diseñados específicamente para el domo del Planetario.

El repertorio seleccionado incluye figuras fundamentales del movimiento ‘Rock en tu idioma’. Entre los artistas destacados se encuentran:

Música

Galy Galiano revela las fechas y ciudades de sus últimos conciertos antes de su retiro definitivo

Arcadia

La Pestilencia anuncia su retiro tras 40 años, esta es la fecha de su último concierto en Bogotá

Arcadia

Oda al personal de enfermería, al personal médico, pero también a los pacientes, inspirada en ‘The Pitt’

Televisión

‘The Bear’: la exitosa serie con Jeremy Allen White terminará en la quinta temporada

Televisión

Cinco series animadas de HBO Max para que niños vean y disfruten en el Día de la Mujer

Televisión

Mucho más que superhéroes: el teaser de ‘Linternas’ confirma el thriller policial más ambicioso de HBO Max

Cine

Manual para ninjas, la primera producción original y colombiana de la plataforma Ditu

Bogotá

Ocho kilómetros seguidos del viaducto ya están listos: el Metro de Bogotá alcanza un punto clave en su construcción

Bogotá

Puente de más de 300 metros en Bogotá promete pronta inauguración, ¿cuándo lo van a entregar?

Bogotá

Habilitan nuevo tramo en la calle 45 en Bogotá entre carreras Séptima y Quinta: así cambia la movilidad en uno de los corredores más transitados

  • Argentina: Soda Stereo, Charly García, Fito Páez, Los Fabulosos Cadillacs, Los Abuelos de la Nada y Enanitos Verdes.
  • Chile: Los Prisioneros y la influencia de Gato Alquinta (Los Jaivas).
  • México: Café Tacvba.
  • Colombia: Aterciopelados, representando la cuota local que internacionalizó el sonido nacional.
  • España: Los Rodríguez, liderados en su momento por Andrés Calamaro.

Contexto cultural y valorización del patrimonio

La relevancia de este evento trasciende el entretenimiento. El rock en español funcionó, durante el último tercio del siglo XX, como un vehículo de expresión social y política en latinoamerica. Al integrar estas piezas en un formato inmersivo, el Planetario propone una experiencia intergeneracional donde los seguidores veteranos y las nuevas generaciones pueden converger.

De acuerdo con el portal oficial del Planetario, esta iniciativa forma parte de una agenda robusta para el mes de marzo, que incluye también exposiciones de arquitectura como las maquetas de Le Corbusier en el Museo de Bogotá. Este dinamismo responde a una política de acceso a la cultura que busca “fomentar la interacción familiar y la valoración del patrimonio musical compartido”, según destacan fuentes distritales.

Información de acceso y boletería

Luto en la televisión: fallece reconocida actriz de la telenovela ‘Marimar’

Para asistir a las funciones de ‘Tren al Sur’, los interesados deben adquirir su boletería a través de los canales oficiales del Planetario y las plataformas de recaudo autorizadas. Se recomienda a los asistentes verificar los horarios disponibles, ya que el evento está sujeto al aforo para garantizar la calidad de la experiencia sonora.

Con este tipo de apuestas, Bogotá continúa consolidando espacios públicos como nodos de innovación artística, permitiendo que la memoria colectiva de la región se mantenga vigente a través de nuevos lenguajes tecnológicos.

Más de Arcadia

Galy Galiano de despedirá de los escenarios luego de una gira de conciertos en Colombia.

Galy Galiano revela las fechas y ciudades de sus últimos conciertos antes de su retiro definitivo

La Pestilencia en PazRock, en la Plaza de Bolívar, Bogotá, 12 de abril de 2024.

La Pestilencia anuncia su retiro tras 40 años, esta es la fecha de su último concierto en Bogotá

'The Pitt' en su frenética acción. Foto: Warrick Page/HBOMAX.

Oda al personal de enfermería, al personal médico, pero también a los pacientes, inspirada en ‘The Pitt’

Desde su estreno en 2022, The Bear se ha convertido en una de las series más premiadas de los últimos años con diversos reconocimientos en los Emmy.

‘The Bear’: la exitosa serie con Jeremy Allen White terminará en la quinta temporada

Series que niños y niñas pueden ver en HBO Max en el Día de la Mujer

Cinco series animadas de HBO Max para que niños vean y disfruten en el Día de la Mujer

LINTERNAS, una producción de DC Studios y Warner Bros. Television protagonizada por Kyle Chandler, Aaron Pierre y Kelly Macdonald. La serie tiene previsto su estreno este agosto por HBO y HBO Max.

Mucho más que superhéroes: el teaser de ‘Linternas’ confirma el thriller policial más ambicioso de HBO Max

Manual para ninjas

Manual para ninjas, la primera producción original y colombiana de la plataforma Ditu

InterPositive, la compañía del actor Ben Affleck, fue fundada con el propósito de desarrollar modelos de inteligencia artificial orientados a técnicas cinematográficas

Ben Affleck se une a Netflix: el gigante adquiere su startup de IA

Ruta de Escape

‘Ruta de escape’: la joya técnica de Bart Layton que redefine el suspenso en el cine y paraliza con giros en la trama

Noticias Destacadas