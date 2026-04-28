“Me tomó 45 años escribir este libro”, Isabel Allende presenta ‘La palabra mágica’, su obra más personal

Con una obra traducida a 42 idiomas y más de 80 millones de ejemplares vendidos, Isabel Allende se ha consolidado como una de las voces más leídas y reconocidas de la literatura contemporánea. Títulos como La casa de los espíritus, Eva Luna, Paula, La isla bajo el mar, Violeta y El viento conoce mi nombre la han mantenido durante décadas en el centro de la conversación cultural, mientras su nombre sigue asociado a una narrativa que combina memoria, emoción, historia y una fuerte conciencia política.

En ese recorrido, Allende ha construido una obra que ha cruzado generaciones y fronteras. Su prestigio no se sostiene solo en las ventas: también en la capacidad de convertir experiencias personales y colectivas en relatos universales.

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Isabel Allende, a sus 82 años, publica en promedio un libro por año y es la escritora latina más traducida en el mundo, después de Gabriel García Márquez. Foto: Lori Barra / Cortesía PRH

Por eso, cada nuevo libro suyo despierta atención inmediata entre lectores, críticos y editoriales. Y ahora, la escritora presenta La palabra mágica. Una vida escrita, un título que mira hacia adentro para reflexionar sobre la escritura como oficio, pasión y forma de resistencia.

El libro llega como una especie de mapa íntimo de su trayectoria creativa. Más que un simple recuento de anécdotas, propone una lectura personal sobre lo que significa escribir durante toda una vida. Allende parte de sus experiencias para hablar de triunfos, errores, aprendizajes y obsesiones literarias, y convierte ese material en una guía para quienes desean iniciar su propio camino narrativo. La obra, en ese sentido, se mueve entre la autobiografía, el ensayo y la lección literaria.

El libro, disponible desde el 9 de abril en las librerías de Colombia, logra una relación entre escritura y memoria. Allende recuerda el día en que, ya en el exilio, comenzó una carta a su abuelo moribundo el 8 de enero de 1981, una semilla que más tarde daría origen a La casa de los espíritus. También vuelve sobre la muerte de su hija Paula, un golpe personal que la llevó a reencontrarse con la escritura como refugio y continuidad vital. En ambos casos, la autora muestra cómo la literatura ha acompañado sus momentos más decisivos.

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Pero el verdadero motivo por el que este libro tardó 45 años en escribirse está en su propia naturaleza: no nació como una idea inmediata, sino como una suma de experiencias que necesitaban decantar. Allende lo explica con claridad cuando afirma: “Me tomó 45 años escribir este libro”. La frase no remite solo al tiempo material del proceso, sino a una maduración creativa y emocional. La palabra mágica parece haber requerido una vida entera de observación, pérdidas, lecturas y escritura para existir.

La autora también explica por qué la escritura ocupa un lugar casi sagrado en su vida. “La literatura es mágica: armar una historia es un proceso misterioso, orgánico, instintivo. Al escribir entro en la dimensión de los sueños, la intuición, las premoniciones; debo rendirme y dejar que los personajes hagan lo que tienen que hacer y que la historia se cuente a sí misma”, dice Allende. En esa declaración se condensa la esencia del libro: escribir no como control absoluto, sino como entrega y escucha.

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A lo largo de sus páginas, La palabra mágica aborda además temas que dialogan con la historia política de América Latina. Allende evoca el miedo y la autocensura instalados en Chile después del golpe militar, la quema de libros y la presión sobre periodistas y editores. Desde allí enlaza ese pasado con las formas actuales de censura y prohibición, recordando que la represión, paradójicamente, puede alimentar el deseo de contar.

El libro también revisa críticamente el llamado boom latinoamericano y defiende el lugar de las mujeres en la literatura sin etiquetas que reduzcan su alcance. Esa mirada crítica refuerza una constante en la obra de Allende: su voluntad de narrar desde la experiencia femenina sin quedar confinada a una sola categoría. En ese gesto hay tanto postura literaria como posicionamiento cultural.

Además de su dimensión autobiográfica, el libro ofrece herramientas concretas para quienes quieren escribir. Allende habla de la importancia de la curiosidad, de tomar notas, investigar, sostener la estructura, encontrar voz y narrador, y construir personajes con vida propia. Cada capítulo cierra con un epígrafe titulado “Trucos de escritura”, donde comparte claves prácticas que convierten el libro en una especie de taller íntimo para futuros narradores.

“La escritura para mí no es una opción, es una adicción”, confiesa la autora en otra de las frases que mejor resumen el espíritu de la obra. Esa idea atraviesa todo el libro: escribir como necesidad vital, como hábito, como forma de entender el mundo y de mantenerse en pie frente al dolor, la censura y la pérdida.