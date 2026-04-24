La Amazonía colombiana centra la agenda en la FILBo 2026, con propuestas para evitar el punto de no retorno

La Amazonía colombiana, que representa más del 40 % del territorio continental del país, es protagonista en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2026 con la presentación del cuaderno Coordenadas para evitar el punto de no retorno en la Amazonía colombiana. El documento hace parte de la Franja Escucha la Amazonía, una programación dedicada a este bioma.

El cuaderno, desarrollado por la Alianza Escucha la Amazonía e integrado por varias organizaciones, propone una estrategia de acciones dirigida a tomadores de decisión, sociedad civil y actores territoriales para el periodo 2026–2030. Parte de un análisis de las transformaciones del territorio y establece siete principios para la formulación de políticas públicas, entre ellos institucionalidad diferenciada, desarrollo propio, planeación a largo plazo y justicia ambiental.

Datos de MapBiomas Colombia señalan que entre 1985 y 2024 se perdieron 2,5 millones de hectáreas de bosque amazónico, equivalentes al 6,4 % de su cobertura. En ese mismo periodo, las áreas destinadas a ganadería y agricultura aumentaron de 1,8 a 4,6 millones de hectáreas, mientras que la minería creció en 771,2 hectáreas.

A partir de este diagnóstico, el documento plantea redirigir incentivos que fomentan la deforestación, implementar sistemas comunitarios de monitoreo, diseñar una política de financiamiento climático y fortalecer la cooperación regional.

También destaca la coordinación con las ocho Entidades Territoriales Indígenas formalizadas en diciembre de 2025 y propone consolidar la bioeconomía e instrumentos como mercados de carbono.

“Además, estas recomendaciones plantean cómo abordar las economías ilícitas en la Amazonía y avanzar hacia el fortalecimiento de las economías basadas en la biodiversidad, elevando la voz de los gobiernos indígenas para que dialoguen en igualdad de condiciones con los gobiernos locales”, explicó Andrés Zuluaga.

“La Amazonía merece ser escuchada y entendida desde los sistemas de conocimiento que la habitan y la cuidan…”, afirmó Juana Hofman.

Conozca el cuaderno: https://linktr.ee/AlianzaEscuchaLaAmazonia