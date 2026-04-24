William Vega Fernández presenta en la FilBo ‘Cenizas doradas’, novela sobre la memoria y la historia de Barbacoas

El escritor colombiano William Vega Fernández presentó su nueva novela, Cenizas doradas, una obra que explora el dolor de un territorio marcado por el abandono y recupera una historia de opulencia en Barbacoas, en el Pacífico sur colombiano.

Según el autor, “tras un largo silencio de siete años, presento ahora esta novela con un tema inédito en Colombia y es narrar la poderosa Barbacoas en el Pacífico sur colombiano, una provincia que fue un referente de riqueza y poderío económico, social y político, luego postrada a través de dos siglos por situaciones de otro orden que la dejó en una situación de marginalidad, pero de la que empieza a recuperarse de una manera esperanzada; de ahí el nombre de la novela, después de todo gran incendio, viene un renacimiento”.

Vega Fernández, nacido en Buenaventura, ha desarrollado una trayectoria centrada en la representación de su región. En esta novela sitúa la historia en Barbacoas, antiguo centro minero, donde construye un relato atravesado por la memoria, la culpa y el deseo.

La obra plantea la pregunta sobre la posibilidad de reconstruirse tras la pérdida y presenta personajes que enfrentan decisiones irreversibles. El autor señaló que se trata de una novela de amores marcados por tensiones asociadas a la codicia, la opulencia y la precariedad.

“Fue muy importante escribir esta novela porque realmente es la primera sobre el Pacífico sur colombiano, especialmente de esa zona de Barbacoas que narra unos episodios y unas épocas de vida desconocidas por la inmensa mayoría de los colombianos”, afirmó.

La novela incorpora elementos históricos sobre Santa María de la Nueva Toledo del Puerto de las Barbacoas y se suma a la obra del autor, que incluye la “Trilogía Fémina”. El crítico Julio César Londoño señaló: “La nueva novela de William Vega es una historia antigua contada con una prosa ágil y moderna, que no afecta el color de las cosas viejas”.