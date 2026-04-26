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Cuánto cuesta la entrada a la FILBo 2026: tarifas y beneficios por edad; cómo adquirirla

Esto es lo que debe saber si quiere asistir al evento.

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Redacción Semana
26 de abril de 2026 a las 11:58 a. m.
La Feria Internacional del Libro de Bogotá abre sus puertas con India como país invitado y Boyacá como región de honor.
La Feria Internacional del Libro de Bogotá abre sus puertas con India como país invitado y Boyacá como región de honor. Foto: Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026

La Feria Internacional del Libro de Bogotá, más conocida como la FILBo, es el evento cultural y editorial más importante de Colombia y uno de los más destacados en Latinoamérica. Este se realiza anualmente en Corferias, Bogotá, reuniendo a autores, editores, libreros y lectores para promover la lectura, la literatura y el intercambio cultural.

El evento se realiza desde 1988, gracias a la Cámara Colombiana del Libro, junto al recinto de eventos Corferias y la Alcaldía Mayor de Bogotá. En el evento se reúnen distintos actores del mundo de la literatura, entre los que se encuentran periodistas, autores, editores, correctores, traductores, entre otros.

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Con entradas desde $11.500, la FILBo 2026 busca acercar la literatura a públicos de todas las edades en Corferias. Foto: Guillermo Torres / Semana
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Durante el 2026, la feria celebra su edición 38. Por ello, quienes estén interesados en asistir, lo podrán hacer entre el 21 de abril y el 4 de mayo. El invitado internacional este año es la India y el departamento invitado de honor es Boyacá.

Una de las dudas más recurrentes es la que respecta a los valores en los precios de entrada, además de los beneficios que se pueden adquirir para obtener descuentos en los valores. Aquí está la tabla de precios:

  • La entrada para el público general mayor de 12 años: $ 14.000.
  • La entrada para niños de 6 a 12 años: $ 11.500.
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La feria, organizada por la Cámara Colombiana del Libro, celebra su edición número 38 con una amplia agenda cultural. Foto: Guillermo Torres / Semana

Para adquirirlas, puede acercarse de manera presencial en las taquillas de Corferias, que están operando entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche. Sin embargo, también tiene la posibilidad de comprarlas de manera virtual a través del siguiente enlace.

Los niños de cero a 5 años pueden obtener una boleta gratuita, en calidad de incentivo para que los más pequeños puedan adentrarse al mundo de la cultura literaria.

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Además, también hay descuentos del 10 % en boletería (de lunes a viernes, no festivos) pagando con tarjetas Davivienda, y convenios con ETB, Acueducto, Porvenir y Cafam.

Si desea programar su visita al evento, es importante que considere que el horario para asistir será de entre las 10:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.

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Niños menores de 5 años ingresan gratis, en una apuesta por fomentar la lectura desde la primera infancia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA