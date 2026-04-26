Cuánto cuesta la entrada a la FILBo 2026: tarifas y beneficios por edad; cómo adquirirla

La Feria Internacional del Libro de Bogotá, más conocida como la FILBo, es el evento cultural y editorial más importante de Colombia y uno de los más destacados en Latinoamérica. Este se realiza anualmente en Corferias, Bogotá, reuniendo a autores, editores, libreros y lectores para promover la lectura, la literatura y el intercambio cultural.

El evento se realiza desde 1988, gracias a la Cámara Colombiana del Libro, junto al recinto de eventos Corferias y la Alcaldía Mayor de Bogotá. En el evento se reúnen distintos actores del mundo de la literatura, entre los que se encuentran periodistas, autores, editores, correctores, traductores, entre otros.

Con entradas desde $11.500, la FILBo 2026 busca acercar la literatura a públicos de todas las edades en Corferias. Foto: Guillermo Torres / Semana

Más de 246.000 estudiantes presentarán este domingo, 26 de abril, las pruebas Saber Pro y Saber TyT

Durante el 2026, la feria celebra su edición 38. Por ello, quienes estén interesados en asistir, lo podrán hacer entre el 21 de abril y el 4 de mayo. El invitado internacional este año es la India y el departamento invitado de honor es Boyacá.

Una de las dudas más recurrentes es la que respecta a los valores en los precios de entrada, además de los beneficios que se pueden adquirir para obtener descuentos en los valores. Aquí está la tabla de precios:

La entrada para el público general mayor de 12 años: $ 14.000.

La entrada para niños de 6 a 12 años: $ 11.500.

La feria, organizada por la Cámara Colombiana del Libro, celebra su edición número 38 con una amplia agenda cultural. Foto: Guillermo Torres / Semana

Para adquirirlas, puede acercarse de manera presencial en las taquillas de Corferias, que están operando entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche. Sin embargo, también tiene la posibilidad de comprarlas de manera virtual a través del siguiente enlace.

Los niños de cero a 5 años pueden obtener una boleta gratuita, en calidad de incentivo para que los más pequeños puedan adentrarse al mundo de la cultura literaria.

Icetex abre becas del 100 % para maestrías en España: ojo, hay fecha límite y pocos cupos

Además, también hay descuentos del 10 % en boletería (de lunes a viernes, no festivos) pagando con tarjetas Davivienda, y convenios con ETB, Acueducto, Porvenir y Cafam.

Si desea programar su visita al evento, es importante que considere que el horario para asistir será de entre las 10:00 de la mañana y las 8:00 de la noche.