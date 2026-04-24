Más de 246.000 estudiantes presentarán este domingo, 26 de abril, las pruebas Saber Pro y Saber TyT

Este domingo, 26 de abril, más de 246.000 estudiantes de carreras universitarias y de programas técnicos y tecnológicos presentarán el examen Saber Pro y Saber TyT bajo la modalidad lápiz y papel en 286 sitios de aplicación, ubicados en más de 80 municipios del país.

Adicionalmente, 1.244 estudiantes presentarán la prueba Saber Pro o Saber TyT en el exterior bajo la modalidad electrónica, en 80 ciudades de 30 países, según informó el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

“Más allá de ser requisito de grado, estas pruebas son un instrumento que mide de forma estandarizada la calidad de la educación superior y entrega a los evaluados información valiosa sobre competencias necesarias para su futura vida laboral. Nos basamos en evidencia para decidir. Por eso, aplicar esta prueba es clave: permite hacer análisis técnicos, metodológicos, operativos, logísticos y tecnológicos que nos ayudan a avanzar en la mejora continua y a responder mejor a las condiciones específicas de cada población, dependiendo de factores como su entorno y condiciones socioeconómicas”, aseguró Elizabeth Blandón Bermúdez, directora general de la entidad.

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“Para la aplicación de este domingo, del total de citados, más de 140.000 personas presentarán las pruebas Saber Pro bajo la modalidad lápiz y papel. Estos exámenes van dirigidos a estudiantes de últimos semestres de carreras profesionales. Mientras que cerca de 106.000 estudiantes presentarán las pruebas Saber TyT, dirigidas a personas que estudian carreras técnicas y tecnológicas. Del total de citados, 960 extranjeros presentarán las pruebas”, señaló el Icfes.

Serán presentadas en más de 80 municipios a lo largo y ancho del país. Foto: Getty Images

Para tener en cuenta

La prueba evaluará competencias genéricas como razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés.

Es fundamental consultar la citación a tiempo y ubicar el sitio de aplicación. De ser posible, se recomienda desplazarse previamente para conocer las rutas de llegada con antelación y evitar percances.

La aplicación iniciará a las 7:00 de la mañana y finalizará hacia el mediodía. Los citados para la jornada de la tarde comenzarán a la 1:30 p. m. El examen tiene una duración máxima de 4 horas y 40 minutos.

Todos los citados deben llevar el documento de identidad, ya sea cédula de ciudadanía (física o digital), tarjeta de identidad, certificado de documento en trámite (físico o digital), pasaporte vigente (para nacionales o extranjeros) o licencia de conducción nacional. Quien no tenga consigo una identificación válida no podrá presentar el examen.

Los extranjeros residentes en Colombia deberán presentar cédula de extranjería o Permiso de Protección Temporal junto con el documento de identidad de su país.

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Los documentos digitales autorizados por la Registraduría Nacional deben ser presentados desde el aplicativo. No se aceptarán fotografías ni impresiones.

Los estudiantes deben tener a la mano lápiz con mina No. 2, borrador de nata y tajalápiz, los cuales no podrán intercambiarse ni prestarse a otros examinandos.

Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico durante las pruebas; esto puede acarrear la anulación del examen. Si los lleva, deberá dejarlos en una bolsa de seguridad, a la que tendrá acceso solo al finalizar el examen.

Los certificados de asistencia a las pruebas podrán ser descargados a partir del lunes 18 de mayo.