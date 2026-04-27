Resultados Saber Pro y TyT 2026: Fechas de publicación y guía para consultarlos

Las pruebas de Estado Saber Pro, para carreras universitarias y Saber TyT, para técnicas y tecnológicas, son fundamentales porque son un requisito obligatorio para obtener el título de grado en Colombia, además de medir la calidad educativa y evaluar las competencias necesarias para acceder al mundo laboral.

El pasado domingo, 26 de abril, más de 246 mil estudiantes de carreras universitarias y de programas técnicos y tecnológicos presentaron el examen Saber Pro y Saber TyT en primer semestre en 286 sitios de aplicación ubicados en Bogotá y en más de 80 municipios a lo largo y ancho del país.

Los resultados del primer semestre se publicarán el 28 de agosto de 2026, según el calendario oficial. Foto: Colprensa

Una de las dudas más importantes es la que respecta a cuándo se publican los resultados de ambas pruebas y cómo se pueden consultar.

Fechas de publicación de resultados pruebas Saber Pro y TYT

Los resultados de dichas pruebas serán publicados en 28 de agosto del 2026. Por su parte, si los estudiantes requieren un certificado de asistencia, podrán reclamarlo a partir del 18 de mayo.

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Con respecto a la segunda jornada. El examen está programado para el 6 de septiembre y los resultados estarán disponibles desde el 22 de diciembre, según el calendario oficial de la entidad.

Las pruebas evalúan competencias como lectura crítica y razonamiento cuantitativo, esenciales para el mundo laboral. Foto: Colprensa

Las citaciones para quienes apliquen a la segunda jornada se publicarán oficialmente el 21 de agosto.

De otro lado, si no sabe como consultar los resultados, deberá ingresar al portal oficial icfes.gov.co, luego acceder a la sección ‘Consulte aquí resultados individuales Saber TyT 2021-2 en adelante’.

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Le pedirá que digite el número de documento, fecha de nacimiento y el número de registro del exámen. Estos datos se encuentran alojados en el certificado de asistencia.

Los estudiantes podrán consultar sus resultados en la página del Icfes con sus datos personales y número de registro. Foto: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes)

Luego de ello, el usuario podrá visualizar su puntaje global, así como el desempeño en los módulos que son evaluados por la prueba a todos los aplicantes, como lectura crítica, razonamiento cuantitativo, entre otros.