Jóvenes a la E abre convocatoria: Requisitos y paso a paso para inscribirse. Quedan pocos días

Para algunos bogotanos, acceder a la educación superior es un completo privilegio, por lo que Jóvenes a la E, el programa de becas de la Alcaldía de Bogotá, se ha convertido en la gran alternativa para que cumplan su sueño. Este miércoles, el Distrito anunció la apertura de esta nueva convocatoria, las fechas clave, condiciones y cómo inscribirse.

Atenea es la entidad que está a cargo de esta iniciativa y su director, Diego Escallón Arango, anunció la apertura de esta convocatoria que estará disponible desde el 3 hasta el 9 de junio de 2026 y está dirigida a bachilleres de Bogotá que quieran cursar programas universitarios, técnicos profesionales o tecnológicos.

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¿Qué cubre la beca?

Atenea y la Secretaría Distrital de Educación especificaron que los beneficiarios podrán acceder a:

Financiación del 100 % de la matrícula semestral.

Apoyo económico de sostenimiento.

Acceso a programas universitarios, técnicos y tecnológicos en instituciones privadas.

Acompañamiento para favorecer la permanencia en los estudios.

Es importante precisar que la entidad distrital desembolsa directamente el valor de la matrícula a las instituciones de educación. Además, los jóvenes que sean beneficiados por este programa recibirán un apoyo económico de hasta un salario mínimo mensual legal vigente por cada período académico cursado.

¿Quién puede postularse?

Bachilleres graduados en Bogotá.

Jóvenes de hasta 28 años de edad.

Personas interesadas en ingresar a programas universitarios, técnicos profesionales o tecnológicos.

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Estos ciudadanos deben tener en cuenta que la apertura de la convocatoria fue el 3 de junio y cerrará el 9 de junio de 2026. Por lo que también deben revisar con anticipación toda la documentación requerida.

¿Cómo inscribirse?

Los aspirantes deben ingresar a la plataforma de Atenea y seguir el proceso virtual habilitado por la entidad. Los pasos generales incluyen:

Consultar la oferta académica disponible. Crear o actualizar el usuario en la plataforma. Diligenciar la hoja de vida. Verificar la información académica y personal. Seleccionar los programas de interés. Formalizar la inscripción y guardar la confirmación del proceso.

El director de Atenea resaltó que la apuesta ofertó más de 20.000 becas para esta quinta edición, permitiéndole acceder a una mejor calidad de vida a miles de ciudadanos.

Jóvenes a la E es un programa creado para promover el acceso y la permanencia de los bachilleres bogotanos en la educación posmedia, incluyendo formación universitaria, tecnológica, técnica profesional y otras modalidades de formación.

Quienes estén interesados en participar pueden consultar la oferta completa de programas y los requisitos específicos en la plataforma oficial de la Agencia Atenea antes del cierre de la convocatoria.