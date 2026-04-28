Solo 43 de cada 100 jóvenes se gradúan: la deserción universitaria sigue en aumento

Elegir una carrera universitaria sigue siendo una de las decisiones más determinantes para los jóvenes en Colombia, pero también una de las más inciertas.

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La falta de información, el desconocimiento de las propias habilidades y las expectativas poco realistas están impulsando un fenómeno que tiene efectos académicos, económicos y sociales: la deserción temprana.

Según el informe Education at a Glance 2025 de la OCDE, el 22 % de los estudiantes abandona sus estudios durante el primer año.

En Colombia, la situación refleja una brecha estructural: de cada 100 jóvenes que ingresan a la educación superior, apenas 43 logran graduarse, de acuerdo con cifras del Banco Mundial y el Ministerio de Educación. Además, cerca del 9 % deserta por haber elegido una carrera equivocada o por insatisfacción con el programa académico.

El impacto va más allá de lo educativo. Perder un año universitario puede representar una carga económica considerable para las familias.

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Las matrículas pueden oscilar desde $7,7 millones en universidades públicas hasta más de $70 millones en privadas, sin incluir gastos de manutención que, en ciudades como Bogotá, pueden superar los $18 millones anuales.

Cambiar o abandonar una carrera implica costos económicos y emocionales. Foto: ADOBE STOCK

A nivel agregado, la deserción universitaria implica pérdidas cercanas a $2,8 billones al año en talento y productividad no aprovechados.

A este costo se suma el tiempo. Muchos jóvenes retrasan su ingreso al mercado laboral al cambiar de carrera o abandonar sus estudios, lo que se traduce en ingresos que dejan de percibir y en trayectorias profesionales más fragmentadas.

También hay un componente emocional: frustración, incertidumbre y pérdida de confianza en el proceso formativo.

Entre las causas más frecuentes se encuentran la falta de orientación vocacional y la toma de decisiones basada en percepciones más que en información concreta.

En muchos casos, los estudiantes eligen carreras influenciados por expectativas sociales o desconocen las exigencias reales de cada profesión, lo que genera un desajuste temprano entre lo que esperan y lo que encuentran.

“El impacto de estas decisiones no se limita a lo académico o emocional; cada cambio de carrera o deserción implica tiempo, expectativas y recursos que difícilmente se recuperan, tanto para los jóvenes como para sus familias”, explicó Leonardo Laverde, CEO de Lifeducation International.

Frente a este panorama, han surgido iniciativas enfocadas en fortalecer el proceso de decisión. Entre ellas, el campamento de verano Identidad, propósito de vida y proyección profesional, que se realizará entre el 29 de junio y el 4 de julio, busca ofrecer herramientas de autoconocimiento, exploración vocacional y acercamiento a la oferta académica.

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Este tipo de espacios apunta a que los jóvenes comprendan mejor sus intereses, habilidades y expectativas antes de tomar una decisión que puede definir su trayectoria.

Sin embargo, el desafío sigue siendo estructural: mejorar la calidad de la orientación vocacional y alinear la educación con las dinámicas del mercado laboral.