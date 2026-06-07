¿Cuáles son las carreras tecnológicas mejor pagadas en Colombia este 2026?

Cada vez son más los jóvenes colombianos que buscan ingresar a la educación superior, como una manera de desarrollarse, tener puestos de trabajo de mejor calidad, mayores ingresos y un crecimiento económico mucho más rápido. Es por ello que muchos buscan acceder a carreras tecnológicas que les permitan acceder a ciertos sectores históricamente mejor pagos.

Una de las dudas que muchos tienen es la que respecta a cuáles son las carreras universitarias mejor pagadas en Colombia. De acuerdo con el portal Tripleten, estas son las de mejor remuneración en el mercado laboral.

Las carreras relacionadas con sistemas, software y desarrollo informático siguen liderando la demanda de talento en el mercado laboral durante 2026. Foto: Getty Images

El portal indica que las carreras de tecnología e ingeniería; especialmente Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, lideran los rangos superiores en temas salariales.

Por su parte las carreras que tienen más oportunidades de empleo en 2026 son las carreras en sistemas y computación, ingeniería industrial, administración de empresas, ingeniería de software, tecnologías de desarrollo informático y marketing digital.

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¿Qué instituciones tienen alto potencial en estas carreras?

Para la Universidad Nacional de Colombia, los programas sólidos en ingeniería, tecnología y formación técnica con alcance nacional tienen buena remuneración.

También en la Universidad de Antioquia, que tiene una oferta amplia en ingeniería; programas técnicos y tecnológicos reconocidos en la región.

Universidades, instituciones tecnológicas y el SENA ofrecen programas que preparan a los estudiantes para ingresar a sectores con alta demanda y buena remuneración. Foto: Getty Images

El SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) ofrece formación técnica y tecnológica gratuita o de bajo costo, con enfoque práctico y conexión directa con empleadores.

Las instituciones públicas y tecnológicas regionales, como universidades públicas regionales e institutos tecnológicos que ofrecen programas tecnológicos con una buena relación costo-beneficio.

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Los expertos aseguran que para obtener mejores ganancias es importante mezclar la carrera profesional con cursos intensivos o programas de certificación online, en plataformas como Coursera, edX, plataformas de universidades, esto con el fin de adquirir habilidades puntuales como cloud, data, ciberseguridad y desarrollo.

Estos cursos tienen ventajas porque son flexibles, reconocidos y útiles para complementar un título.