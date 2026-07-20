Acceda a becas en Italia para maestrías y cursos de inglés en Bélice: así puede acceder y conectarse con el exterior

En Colombia, cada vez hay un mayor interés por acceder a becas universitarias y de distintos cursos. La principal razón es el aumento en los costos de matrícula, la necesidad de evitar deudas estudiantiles y la exigencia de perfiles más competitivos para ingresar al mercado laboral. Muchos ven las becas como una garantía para la permanencia académica y la movilidad social sin depender exclusivamente de los ingresos familiares o de algún tipo de crédito.
Son varios los programas que se adelantan en distintas ciudades del país para otorgar estos beneficios a más ciudadanos. En Bogotá se encuentran abiertas actualmente varias convocatorias en el exterior para que las personas accedan a fondos, becas y apoyos financieros en programas de formación en inglés, educación, hábitat, ecología y más.
Durante esta semana está abierta la convocatoria para el programa de Ayudas Económicas para el Derecho al Estudio Universitario que está dirigido a estudiantes nacionales e internacionales que quieran cursar programas de pregrado, maestría, doctorado o especialización en el Politécnico de Milán.
La fecha de cierre de la convocatoria es el próximo 8 de agosto de 2026. Estos son los beneficios, requisitos y pasos para postularse.
De otro lado, hay becas abiertas para cursar una maestría virtual en España. Son 150 becas del 50 % sobre el valor de la matrícula, que ofrece el ICETEX.
La convocatoria incluye maestrías oficiales virtuales en áreas como relaciones internacionales, comunicación, educación, marketing, administración de empresas, ciberseguridad, finanzas, bioinformática, liderazgo y gestión de proyectos, entre otras. Los programas se desarrollan completamente en español y permiten acceder a una formación internacional sin necesidad de trasladarse a España.
La fecha de cierre de esta convocatoria es este 23 de julio de 2026 y en el siguiente link podrá revisar los detalles de la convocatoria y cómo aplicar a la misma.
Finalmente está la convocatoria del Gobierno de Belice y la Universidad de Belice, con 10 becas que cubren el 100 % de la matrícula del Certificado de Inglés como Segunda Lengua.
La oportunidad está dirigida a personas colombianas entre los 18 y los 65 años. La formación será presencial, tendrá una duración de diez meses y se desarrollará entre enero y octubre de 2027 en el campus de Belmopán.
Dicha convocatoria cierra el próximo 14 de agosto del 2026 y a través del siguiente link podrá revisar condiciones y postularse.