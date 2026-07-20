Acceda a becas en Italia para maestrías y cursos de inglés en Bélice: así puede acceder y conectarse con el exterior

En Colombia, cada vez hay un mayor interés por acceder a becas universitarias y de distintos cursos. La principal razón es el aumento en los costos de matrícula, la necesidad de evitar deudas estudiantiles y la exigencia de perfiles más competitivos para ingresar al mercado laboral. Muchos ven las becas como una garantía para la permanencia académica y la movilidad social sin depender exclusivamente de los ingresos familiares o de algún tipo de crédito.

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Son varios los programas que se adelantan en distintas ciudades del país para otorgar estos beneficios a más ciudadanos. En Bogotá se encuentran abiertas actualmente varias convocatorias en el exterior para que las personas accedan a fondos, becas y apoyos financieros en programas de formación en inglés, educación, hábitat, ecología y más.

El ICETEX ofrece 150 becas del 50 % para cursar maestrías virtuales en universidades de España en diferentes áreas del conocimiento. Foto: 123 Rf

Durante esta semana está abierta la convocatoria para el programa de Ayudas Económicas para el Derecho al Estudio Universitario que está dirigido a estudiantes nacionales e internacionales que quieran cursar programas de pregrado, maestría, doctorado o especialización en el Politécnico de Milán.

La fecha de cierre de la convocatoria es el próximo 8 de agosto de 2026. Estos son los beneficios, requisitos y pasos para postularse.

De otro lado, hay becas abiertas para cursar una maestría virtual en España. Son 150 becas del 50 % sobre el valor de la matrícula, que ofrece el ICETEX.

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La convocatoria incluye maestrías oficiales virtuales en áreas como relaciones internacionales, comunicación, educación, marketing, administración de empresas, ciberseguridad, finanzas, bioinformática, liderazgo y gestión de proyectos, entre otras. Los programas se desarrollan completamente en español y permiten acceder a una formación internacional sin necesidad de trasladarse a España.

El Politécnico de Milán mantiene abierta una convocatoria de ayudas económicas para estudiantes nacionales e internacionales hasta el 8 de agosto de 2026. Foto: Kanisorn - stock.adobe.com

La fecha de cierre de esta convocatoria es este 23 de julio de 2026 y en el siguiente link podrá revisar los detalles de la convocatoria y cómo aplicar a la misma.

Finalmente está la convocatoria del Gobierno de Belice y la Universidad de Belice, con 10 becas que cubren el 100 % de la matrícula del Certificado de Inglés como Segunda Lengua.

La oportunidad está dirigida a personas colombianas entre los 18 y los 65 años. La formación será presencial, tendrá una duración de diez meses y se desarrollará entre enero y octubre de 2027 en el campus de Belmopán.

Dicha convocatoria cierra el próximo 14 de agosto del 2026 y a través del siguiente link podrá revisar condiciones y postularse.