¿Gustavo Petro o Eduardo Montealegre pueden ser rectores del Externado? Hernando Parra, el actual rector, lo explica

Con el fin del periodo de Gustavo Petro como presidente, se han abierto muchas especulaciones sobre lo que podría ser su futuro. El mismo mandatario ha esbozado algunas ideas. En varias entrevistas ha dicho que no quiere ser un “viejo cansón” como Álvaro Uribe ni un poeta como Belisario Betancur. Pero en una conversación con Caracol Radio, el jefe de Estado aventuró un posible escenario que, en su momento, causó polémica.

“Hace 140 años El Externado sembró su semilla”: el rector Hernando Parra Nieto habla con SEMANA de los desafíos de las universidades hoy

Cuando Julio Sánchez Cristo le preguntó si había avizorado la posibilidad de ser rector de la Universidad Externado, el primer mandatario dijo: “Sí, me interesaría. No creo que el Externado lo haga. Mi relación no es tan… yo salí de ahí de economista”.

La respuesta causó muchos comentarios en esa sólida comunidad académica que justo el año entrante debe abrir un proceso electoral. Y se agudizó cuando el exfiscal, Eduardo Montealegre, dijo que Petro es “la figura más destacada de la Universidad Externado de Colombia en más de un siglo” y que sería “un honor para la Universidad Externado de Colombia que Gustavo Petro sea rector de esa universidad”.

En una entrevista con María Isabel Rueda, en el diario El Tiempo, el actual rector, el jurista Hernando Parra Nieto, explicó si estos escenarios pueden ser viables.

Hernando Parra Nieto Rector de la Universidad Externado de Colombia Foto: Guillermo Torres / Semana

El rector habló con la prestigiosa periodista a propósito de varias coyunturas: los 140 años de la universidad, los 35 años de la Constitución Política y el Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se realizó en ese centro académico.

Pero el líder académico también comentó sobre el futuro de la rectoría de la universidad y aseguró que no piensa prorrogar su periodo, pese a que tiene esa facultad. “Creo, María Isabel, en la necesidad de los relevos, de las nuevas orientaciones. Sí existe la posibilidad de extender mi periodo rectoral por tres años más. Pero antes de posesionarme, hice la promesa de que cumpliría el término que estaba contemplado en los estatutos, sin acudir a esa extensión”.

Parra aseguró que “muchos profesores amablemente se han acercado a mí, junto con la comunidad universitaria, a solicitarme que lo considere, y lo estoy reflexionando. El Externado necesita también crear nuevos liderazgos. En 140 años ha tenido siete rectores; yo soy el séptimo. Es importante que la universidad adopte ya un esquema de relevos en liderazgos para que pueda asegurar también su futuro”.

Vea al rector del Externado, Hernando Parra Nieto, hablar con SEMANA sobre los 140 años de la universidad.

La periodista le preguntó por las insinuaciones del exfiscal Montealegre sobre una eventual rectoría de Gustavo Petro como expresidente y el rector del Externado aseguró: “Mi sucesor deberá ser designado con aplicación integral de los estatutos. Si esa aspiración encuentra cabida en ellos, será bienvenida. Nuestros estatutos son exigentes en ese sentido y deben serlo”.

En ese sentido, el rector Parra aclaró que esos estatutos “son una pista de aterrizaje para que llegue a la rectoría cualquier persona que conozca la universidad, que se haya formado en ella y que haya vivido el espíritu y ánimo externadista. Por lo tanto, el Externado no debe ser un refugio de llegada para personas que simplemente aspiren a esa rectoría y nada más. Que nunca hayan trabajado para la universidad o le hayan aportado”, dijo. El estatuto, por ejemplo, indica que para ser rector se debe haber trabajado como profesor por 15 años, algo que Gustavo Petro no cumple.

Calificaciones de Gustavo Petro en el Externado desatan polémica porque perdió dos materias; opositores dicen que no tiene maestría

Sobre si Eduardo Montealegre podría llegar a ese cargo, el rector también fue enfático: “Creo que tal vez él es quien mejor puede calificarse. Si tiene el espíritu, si le aporta a la universidad, pero probablemente esos requisitos, aunque no soy juez para esos casos, tendrán que verificarse”.

El rector confirmó que Eduardo Montealegre ya no es profesor, pues “renunció expresamente y se fue”. Y aseguró que esa salida se dio en la rectoría de Juan Carlos Henao, quien “no atendió alguna petición que le hizo (el exfiscal) y eso desembocó en su renuncia inmediata y se fue”.

En ese contexto, el rector Parra aclaró que ninguno de los dos puede aspirar ni ser elegido rector. “No son profesores, no han hecho la carrera docente. O sea, ninguno de los dos tiene posibilidad en este momento de llegar a la rectoría según los estatutos vigentes, desarrollados de acuerdo con la autonomía universitaria”.