“Hace 140 años El Externado sembró su semilla”: el rector Hernando Parra Nieto habla con SEMANA de los desafíos de las universidades hoy

SEMANA: ¿Cómo se celebra esta fecha tan especial?

Hernando Parra Nieto: Hemos convocado a la comunidad para que ese día, este domingo, revisemos cómo nacimos en medio de muchas aflicciones, de restricciones económicas, de una situación política muy difícil que superamos.

Y cómo en la historia hemos sobrepasado muchas adversidades y nos hemos consolidado como una universidad que ha participado en la construcción de la nación y en la formación de jóvenes comprometidos con el servicio público, con talentos y capacidades.

Pero también los he invitado a que miremos el futuro. Estamos asumiendo todos los retos de las transformaciones de la educación, de la tecnología, de la inteligencia artificial. Esa revisión de nuestro pasado, presente y futuro es nuestra mejor celebración.

SEMANA: El Externado, como usted señala, ha sido protagonista de la historia del país, pero muy pocos conocen su historia. ¿Cómo nació la universidad?

H.P.N.: Nacimos gracias al pensamiento liberal de Nicolás Pinzón Warlosten, un santandereano que había viajado a Europa y tomó como referentes los mejores colegios e institutos universitarios del momento. Junto con los liberales radicales, aquellos de la Constitución de Rionegro de 1863, se dio a la tarea de crear un claustro abierto para la libertad de pensamiento, cuando esa no era precisamente la ideología en el país.

Luego de sobreponerse a todas esas adversidades, crearon este claustro. Nacimos en dos pequeñas habitaciones de lo que hoy es el edificio de galerías en la Plaza de Bolívar. Ese 15 de febrero de 1886, El Externado sembró su semilla. Tuvimos un periodo de suspensión durante algunos años, pero reabrimos en 1918 gracias a un pacto de honor en el que muchos externadistas sacaron adelante la universidad.

Hernando Parra Nieto dice que quieren inspirar a los jóvenes para que realmente cursen carreras universitarias de largo aliento. Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: En el tiempo, han sido muy pocos los rectores del Externado, y por muchos años la familia Hinestrosa estuvo al frente de la universidad.

H.P.N.: Sí. Del Externado fueron rectores Ricardo Hinestrosa y luego Fernando Hinestrosa. El primero estuvo 30 años en la rectoría y el segundo, 48. Luego fue rector Juan Carlos Henao y hoy tengo el honor de mantener el ideario externadista.

SEMANA: ¿Cuál es este ideario?

H.P.N.: El libre pensamiento, el respeto por lo que piensan otros. Somos una comunidad que tiene un terreno fértil para que se produzcan ideas de transformación para una sociedad mejor, buscando siempre la integridad, la rectitud, la excelencia, la autonomía, pero sin olvidar que tenemos un compromiso con la patria. Muchos externadistas han sacrificado su vida por defender esos principios. Simplemente me refiero, por ejemplo, a los magistrados inmolados en ese terrible suceso del holocausto del Palacio de Justicia.

SEMANA: Hoy dirigir una universidad es más difícil que en el pasado. Hay una caída en la natalidad y crisis financieras. ¿Cómo enfrentan esto?

H.P.N.: Sí, es muchísimo más difícil. Los retos hoy son inmensos, no solamente por los temas demográficos, sino por los cambios generacionales. Queremos inspirar a los jóvenes para que realmente cursen carreras universitarias de largo aliento y no solo busquen resultados inmediatos. Las universidades tenemos que adaptarnos a los cambios rápidamente. Hay que ser instituciones que acompañen toda la vida.

Hernando Parra Nieto asegura que los estudiantes llegan con conocimientos de inteligencia artificial cada vez más avanzados. Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: La inteligencia artificial ha irrumpido en todos los ámbitos, pero tendrá un impacto muy fuerte en la educación. ¿Qué retos se han planteado?

H.P.N.: Los estudiantes llegan con conocimientos de inteligencia artificial cada vez más avanzados y, por lo tanto, los profesores tenemos que modernizarnos. Debemos aprender a usar la inteligencia artificial como un instrumento, como cuando apareció la calculadora. Yo tengo una frase que reitero permanentemente: “No me preocupa tanto el incremento de la inteligencia artificial como el decrecimiento de la inteligencia natural”.