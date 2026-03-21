Nueva oportunidad de aprender inglés gratis en Bogotá: inscripciones cierran dentro de poco

El inglés es uno de los idiomas fundamentales en todo el mundo. Este es un idioma universal, esencial para la comunicación internacional, los negocios, la tecnología y el acceso a la información global. Tenga en cuenta que aprender este idioma abre puertas a mejores oportunidades laborales, facilita el aprendizaje y permite conectar con diversas culturas, siendo una herramienta clave en un mundo interconectado y competitivo.
Muchos logran estudiar y formarse de una manera más efectiva a través de este idioma y una de sus ventajas es que el aprendizaje, frente a otros idiomas, no es tan complicado y se puede hacer en ratos libres.
Recientemente, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunciaron una oferta de formación gratuita en inglés, en alianza con el Centro Colombo Americano de Bogotá.
Tenga en cuenta que las inscripciones estarán abiertas hasta este domingo 22 de marzo de 2026 o hasta completar los cupos. Recuerde que son 1.700 las plazas disponibles para la convocatoria.
Requisitos:
Esta iniciativa está dirigida a personas mayores de edad que residan en Bogotá, hayan culminado el bachillerato y cuenten con un nivel mínimo A2 de inglés, el cual será determinado mediante una prueba de clasificación.
Es importante que sepa que aunque el programa está abierto a toda la ciudadanía que cumplan con los requisitos, se priorizará la participación de personas clasificadas en los niveles A, B o hasta C9 del Sisbén, así como población vulnerable que cumpla con los criterios establecidos.
Para inscribirse, deberá ingresar al siguiente link: www.colombobogota.edu.co/es/desarrollo-economico.
“El programa contempla 96 horas de clases sincrónicas, acompañadas de 64 horas de trabajo autónomo con acceso a contenidos por un año. Además, los participantes podrán acceder a talleres de empleabilidad y habilidades blandas impartidos en inglés, clubes de conversación enfocados en entrevistas laborales y presentaciones efectivas, así como acompañamiento académico para fortalecer su proceso de aprendizaje", indica la Alcaldía.