¿Quiere entrar a la Filarmónica de Bogotá?: así puede aplicar en las convocatorias públicas

En Bogotá, son miles los artistas que buscan oportunidades para acceder a las distintas convocatorias que se presentan. Recientemente, la Filarmónica de Bogotá, una entidad adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con 54 años de trayectoria interpretando grandes obras musicales, lanzó una nueva convocatoria.

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Esta vez la oportunidad está dirigida a compositores, creadores, galerías de arte y medios comunitarios y alternativos interesados en acceder a estímulos para el desarrollo de proyectos artísticos.

¿Tiene un proyecto artístico o cultural? Conozca las convocatorias vigentes de la Filarmónica de Bogotá y las fechas límite para participar. Foto: Kike Barona-Orquesta Filarmónica de Bogotá

Estas son las convocatorias vigentes y las fechas de cierre para este mes.

Las galerías sonoras son una de ellas, que tiene como objetivo fortalecer proyectos expositivos que generen una integración del sonido como elemento central de creación y promoviendo experiencias artísticas que articulen escucha, espacio, memoria, experimentación y relación con los públicos. El cierre de la convocatoria es este 9 de junio del 2026.

Otra es la del premio de composición para el coro Filarmónico Juvenil, que invita a compositoras y compositores a presentar obras originales para coro juvenil, contribuyendo al fortalecimiento del repertorio coral y a los procesos de formación musical. El cierre de convocatoria será el próximo 18 de junio.

Compositores, creadoras y medios alternativos podrán postularse a distintas convocatorias que buscan impulsar el talento y la circulación cultural en la capital. Foto: Stephan Rabold-Suministrada por la Berliner Philharmonker al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo

También hay para medios de comunicación comunitarios y alternativos, que se dirige netamente a estos medios independientes interesados en desarrollar contenidos y estrategias de divulgación cultural que contribuyan a la circulación y apropiación de procesos artísticos y musicales en Bogotá. El cierre de la convocatoria será el próximo 17 de junio del 2026.

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Finalmente, la del Premio Filarmónico Mujeres Compositoras, que busca reconocer e impulsar la creación de mujeres compositoras colombianas mediante la producción de nuevas obras para los escenarios de la música académica, sinfónica y vocal. El cierre de la convocatoria es el próximo 18 de junio del 2026.

Las mujeres compositoras colombianas tendrán una nueva oportunidad para presentar sus obras y acceder a reconocimientos impulsados por la Filarmónica de Bogotá. Foto: Liliana Corzo

Si desea acceder, puede entrar al portal www.invitaciones.scrd.gov.coo. Si usted requiere orientación o acompañamiento, puede contactarse con la ínea telefónica +57 (601) 288 9988, extensión 4111, y del correo electrónico convocatorias@ofb.gov.co.