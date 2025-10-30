Shakira en Bogotá: la Filarmónica de Mujeres acompañará a la artista en Vive Claro

En la noche del sábado primero de noviembre, Shakira, una de las cantantes colombianas más queridas a nivel mundial, regresa a la capital del país para reunirse con miles de fanáticos que adquirieron entradas para corear sus canciones y presenciar su show en las instalaciones del estadio Vive Claro.

En medio de la espera, crecen las expectativas por las sorpresas que la cantante pueda incluir en ese nuevo concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, pues en Cali su presentación fue todo un éxito acompañada de la agrupación de salsa Niche.

En esta ocasión, la recién creada Filarmónica de Mujeres, de la Filarmónica de Bogotá, tendrá la oportunidad de acompañar a Shakira sobre el escenario, para interpretar ‘La pared’, una de las canciones pertenecientes al popular álbum Fijación oral, el cual fue grabado y producido en el año 2005.

Este evento promete una presentación sin precedentes, pues es la primera vez que la artista compartirá el escenario con una gran cantidad de artistas mujeres que se han estado preparando durante varios meses para el especial momento.

Por esta razón, se cuenta con un arreglo especial, diseñado específicamente para el espectáculo de Vive Claro.

La Filarmónica de Mujeres de Bogotá y el talento femenino

Como cada uno de los eventos que se realizan en la ciudad de Bogotá, la llegada de Shakira tiene como objetivo compartir y afirmar la conexión que se genera entre los artistas, la cultura y la ciudad.

La capital se ha venido proyectando como un espacio ideal para recibir artistas de gran magnitud en diversos escenario y estadios que se han dispuesto y organizado para recibir cantantes nacionales e internacionales.

En el caso de la Filarmónica de Mujeres se ha definido como una iniciativa que busca visibilizar y exponer el talento femenino dentro de la industria de la música sinfónica, siendo esta una plataforma que resalta la diversidad y la inclusión en el medio artístico.

David García, el director general de la Filarmónica de Bogotá, habló del esperado evento y dejó ver la preparación y el compromiso que han tenido cada una de las personas que tienen un papel y una función sobre el escenario, el próximo sábado, primero de noviembre, en el concierto de Shakira.