Se calentó el grupo de Millonarios: video de la fuerte pelea entre O’Higgins y Boston River

Mientras en Bogotá se firmaba el empate entre Millonarios y São Paulo, en el Estadio Codelco El Teniente​ de Chile hubo dos expulsados en la victoria de O’Higgins contra Boston River (2-0) por la fecha 3 del grupo C de la Copa Sudamericana.

Martín Sarrafiore abrió el marcador a los cuatro minutos del primer tiempo y Francisco Agustín González decretó el segundo de la noche a favor de O’Higgins en la segunda mitad.

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El conjunto chileno redujo la distancia con São Paulo en la batalla por el liderato, mientras que Boston River se hundió en la última posición con tres derrotas de manera consecutiva. Millonarios permanece con vida en la tercera casilla.

La frustración de los uruguayos se evidenció en una patada de Leandro Suhr que casi impacta en el rostro de un jugador rival. Aunque el árbitro le enseñó la tarjeta roja al extremo uruguayo, no evitó la reacción furiosa de los jugadores y el cuerpo técnico de O’Higgins.

Suhr recibió empujones y reclamos por parte de sus rivales, que le pedían explicaciones por lo que consideraban una agresión directa contra la humanidad de Sarrafiore.

Jairo O’Neil también se fue expulsado

Más allá que la situación estuvo a punto de convertirse en una batalla campal, el árbitro logró calmar las aguas y permitió la reanudación del encuentro unos minutos después.

No obstante, los ánimos se caldearon de nuevo al minuto 90 cuando un jugador de O’Higgins amagó a centrar y desató la furia de Jairo O’Neil.

El defensor se llenó de rabia y soltó una patada por detrás contra Martín Maturana, quien quedó en el suelo gritando de dolor. El árbitro resolvió expulsando a O’Neil y dejó a Boston River con nueve jugadores para los últimos instantes del compromiso.

Millonarios sigue vivo

A falta de conocer la resolución disciplinaria de la Conmebol, Leandro Suhr y Jairo O’Neil se perderán el partido contra Millonarios programado para el jueves de la próxima semana en el Estadio Centenario de Montevideo.

El conjunto embajador está obligado a ganar para mantener vivas sus ilusiones en la Copa Sudamericana, teniendo en cuenta que São Paulo visitará a O’Higgins en territorio chileno.

Cabe recordar que en este certamen solo hay un clasificado a octavos de final. El equipo que termine en la segunda posición del grupo tendrá que enfrentar la ronda de playoffs contra un rival proveniente de la Copa Libertadores.

“El equipo jugó hoy con autoridad, ganó merecidamente, siento que trabajamos el partido como lo teníamos que trabajar, eso nos permitió sobre el final, prácticamente, no correr riesgo y que el resultado nunca estuviera en peligro”, apuntó Lucas Bovaglio, técnico de O’Higgins.