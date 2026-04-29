Grabaron el gol de Luis Díaz a ras de campo vs. PSG: control exquisito, se ve a pocos metros

Luis Díaz acaparó la atención mundial el pasado martes, luego de haber anotado una auténtica obra de arte en el partido entre PSG y Bayern Múnich.

Desde el primer minuto de juego en París, al atacante se le vio insistir en busca de su anotación. Es más, el marcador se abrió tras haber recibido una infracción en el área, que fue determinada por el juez como penal y anotada por Harry Kane.

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Sin embargo, con el resultado en contra a la altura del minuto 60, Lucho no dejó de insistir en busca de anotar para recortar distancias de cara a la vuelta de las ‘semis’.

Aprovechándose de una habilitación magistral del inglés Kane, Díaz pudo hacerse con un balón, bajarlo de manera brillante, amagar y anotar aún con la presión que le ejercía Marquinhos.

Su exquisito control a pocos metros

En las cámaras de la transmisión oficial, la maniobra de Díaz se vio y causó gran sorpresa, pero luego Bayern Múnich publicó un video a ras de campo, que generó éxtasis total por el movimiento del guajiro y cómo hizo todo perfecto para quedar perfilado de la mejor forma hacia su anotación.

En el video se ve a la perfección cómo Díaz mide la llegada del balón, acomoda su cuerpo para el movimiento acrobático con el que frena la pelota y luego se dispone a amargar hasta dos veces a su marca para sacarla del camino.

El grito de gol del colombiano se frena un poco ante una supuesta posición de adelanto, pero el atacante está seguro de que arrancó bien y pide la revisión. A los pocos segundos convalidan el gol y celebran el 5-4 parcial.

¿El mejor partido de la historia de UCL?

La victoria 5-4 del PSG sobre el Bayern el martes en la ida de semifinales de la Liga de Campeones fue una oda al fútbol ofensivo entre dos equipos sin miedo a perder y algunos lo califican ya como el mejor encuentro de la historia del torneo.

En los 90 minutos de juego no hubo un solo respiro en la cancha, con dos equipos, formados por algunos de los mejores futbolistas de la actualidad, desenfrenados y llevando a cabo un despliegue electrizante.

Luis Díaz fue parte de una acción de gol de Bayern Múnich vs. PSG en semifinales de Champions League Foto: Getty Images

Nunca en la historia del mayor torneo de clubes del mundo se habían marcado cinco goles en una primera parte de una semifinal y jamás se anotaron nueve goles en un solo encuentro a estas alturas de la competición.

El Bayern no encajaba cinco goles en la Champions desde hace más de 30 años (contra el Ajax en 1995), pero la eliminatoria está abierta y se decidirá dentro de una semana en Múnich.

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El diario deportivo francés L’Équipe calificó el partido de “fútbol total” en su titular de portada del miércoles, una referencia al Ajax y a la selección neerlandesa liderada por Johan Cruyff de la década de 1970.

Buena parte del mérito al partido del martes se debe atribuir a los dos entrenadores. Luis Enrique y Vincent Kompany no especularon con el resultado y no dudaron en mantener su táctica ofensiva en momentos en los que podrían haber sido más conservadores.

*Con información de AFP.