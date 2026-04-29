Rodrigo Contreras se desahogó y anunció su posible salida de Millonarios: explicó la razón

Millonarios empató contra São Paulo en la tercera fecha de la Copa Sudamericana y complicó sus opciones matemáticas de clasificar a octavos de final. El conjunto embajador volvió a quedar en deuda con su hinchada, que se acercó masivamente al Estadio El Campín.

Ni siquiera el regreso de Rodrigo Contreras fue suficiente para vulnerar la resistencia del rival, que dispuso una alineación plagada de suplentes en Bogotá y se llevó un punto para continuar en la parte alta de la tabla.

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Millonarios marcha en el tercer puesto del grupo C con 4 puntos, pero solo le queda un partido en condición de local. Su próxima salida en la Copa Sudamericana será el jueves 7 de mayo, enfrentando a Boston River en el Estadio Centenario de Montevideo.

Antes de eso, los azules tendrán que disputar la última fecha de la Liga BetPlay con la esperanza de conseguir la clasificación a los playoffs. Al equipo de Fabián Bustos no le vasta con ganarle a Alianza FC en Valledupar, pues necesita que la suerte le sonría con otros resultados.

Rodrigo Contreras en el partido de Millonarios vs. Sao Paulo por la Copa Sudamericana. Foto: Cristian Bayona

Las declaraciones de Rodrigo Contreras

Como si fuera poco con ese panorama tan complicado, Millonarios podría perder a Rodrigo Contreras para el segundo semestre de 2026.

El delantero argentino se desahogó ante las cámaras de DSports y anunció que evaluará su situación en las próximas semanas. “Fueron días muy duros para mí, la verdad que la pasé muy mal. Tenía mi familia lejos, acá estoy solo en Bogotá y cuando pasan este tipo de cosas uno se replantea todo”, declaró.

“Vamos a ver qué pasa de acá a junio y veré lo que quiero hacer. Tengo a mi hijo muy lejos, así que ahora pienso en ayudar a mi equipo estos cuatro partidos y veré que pasa de junio en adelante”, agregó.

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Contreras reveló que lleva tres años y medio alejado de su familia por el fútbol, cosa que no ha sido diferente en esta experiencia por Colombia. “Quiero descansar, quiero recuperar tiempo con mi familia. Veremos que pasa, la verdad que se me hace difícil estar lejos de ellos”, sentenció.

Cabe recordar que Rodrigo Contreras tiene contrato con Millonarios hasta finales de 2026 y su salida depende de una negociación directa con los dirigentes. La solución más fácil para ambas partes es que llegue una oferta convincente desde el exterior y el conjunto capitalino recupere algo de la inversión que hizo para traerlo desde Chile.

La mala racha de Contreras

Esta temporada había empezado de manera inmejorable para el jugador argentino, que marcó doblete contra Atlético Nacional en la fase previa de la Sudamericana y mantuvo esa buena racha en la Liga BetPlay.

Pero el mes de abril no fue tan bueno para Contreras, que recibió dos fechas de sanción tras salir expulsado en el clásico ante Independiente Santa Fe y lleva varios partidos consecutivos sin marcar.

Esa falta de gol ha sido determinante para que Millonarios se haya alejado de la clasificación en el torneo local y haya complicado sus posibilidades en el ámbito internacional.