Él es Rodrigo Contreras, figura de Millonarios ante Nacional: cuánto valió, títulos y trayectoria

Rodrigo Contreras fue la figura determinante en la victoria de Millonarios sobre Atlético Nacional (1-3) por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. El delantero argentino marcó un golazo desde antes de la media cancha y puso la primera piedra sobre la que se edificó el triunfo de los embajadores.

Su técnico Fabián Bustos lo llenó de elogios en la rueda de prensa, muestra del buen ambiente que hay en la interna de Millonarios.

“Rodrigo hizo un partidazo a un nivel alto con un rival de los más top de acá de Colombia. Entonces, ¿qué te voy a decir? Dos goles, un animal, dije la palabra que no tenía que haber dicho. Los delanteros que tengo me encantan, me encantan. Rodrigo, la verdad, el partido que hizo, la forma, la entrega, lo que exige el rival", indicó Bustos.

¿Quién es Rodrigo Contreras?

Rodrigo Contreras tiene 30 años de edad, nació en San Martín de Tucumán (Argentina) y llegó a Millonarios en condición de préstamo con opción de compra por 1.5 millones de dólares.

El argentino es uno de los jugadores más caros en la plantilla del conjunto albiazul, pero toda esa inversión la está devolviendo con goles en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

Su fichaje fue una recomendación explícita del director deportivo Ariel Michaloutsos, quien se sumó al proyecto a principios de este año y se encargó de hacer una limpieza en la nómina.

Aunque Contreras es tucumano, la mejor parte de su carrera la vivió en el fútbol de Chile con los colores de Antofagasta. En ese país también jugó para Everton y Universidad de Chile.

En Argentina pasó por clubes como San Lorenzo, Gimnasia, Defensa y Justicia, Aldosivi, Platense, Arsenal y Quilmes. Su valor en el mercado, según la plataforma de Transfermarkt, es de 1.2 millones de dólares.

En su palmarés tiene tres títulos: Supercopa de Chile, Sudamericano Sub-20 y Liga Argentina.

Las estadísticas de Rodrigo Contreras en Millonarios

Aunque ya venía dando muestras de su talento en la Liga BetPlay, el nombre de Rodrigo Contreras se hizo tendencia en varios países de Sudamérica tras el golazo que le metió a David Ospina en el primer tiempo del partido ante Atlético Nacional.

Contreras lleva ocho partidos disputados con la camiseta del conjunto capitalino y ha marcado un total de cinco goles.

Lo más curioso de su presentación en el Atanasio Girardot es que apenas estaba volviendo de una lesión muscular sufrida en la victoria contra Llaneros, mismo día en el que Falca García salió en camilla.

Aunque su presencia en este partido llegó a estar en riesgo, volvió una semana antes del viaje a Medellín y se convirtió en el héroe de la noche para Millonarios. Gracias a esta victoria consiguieron el cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y aseguraron una importante inyección económica.