Un torpedo cargado de memes impacta sobre Nacional y lo destruye en las redes tras el triunfo de Millonarios

Millonarios aprovechó su buen momento deportivo para eliminar a Atlético Nacional, dejarlo herido y al borde del abismo, con un mar de crisis de por medio y las críticas y memes encima. Los especialistas no le perdonan nada al equipo verde, y los fanáticos en redes sociales arremeten con duras críticas tras la eliminación.

Defensa nerviosa y ataque impreciso. Así fue Atlético Nacional ante Millonarios, que otra vez le cobró en el Atanasio Girardot. Las cosas se le pusieron muy mal al equipo verde, que no ha podido clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y ahora se mentaliza en el título de Liga Betplay en el fútbol colombiano.

Por otra parte, Millonarios le da toques de calidad al proceso de Fabián Bustos, quien prioriza la definición en sus delanteros y la línea de cinco en zona defensiva para recuperar el nivel de hombres como Andrés Llinás, Jorge Arias y Sergio Mosquera.

Noche de magia en la ciudad de Medellín para Millonarios y de terror para Nacional, que se vio muy mal. El escenario no podría ser otro que un juego definitivo. El verde perdió y firmó un gran fracaso en la temporada. Por otra parte, Rodrigo Contreras abrió el marcador en el Atanasio, se fue de doblete y fue la gran figura en el Atanasio Girardot.

Los memes castigan a Nacional

Cuando el partido avanzaba 1-1, Millonarios otra vez encontró la fórmula para irse arriba en el marcador. El árbitro Wilton Sampaio se pilló una falta dentro del área, donde no fue necesario ir a las pantallas del VAR.

El juez central no pasó de largo el contacto de Simón García con Rodrigo Contreras, quien inmediatamente fue al suelo por el golpe en la parte trasera de su pie derecho.

Sobre el minuto 21 del partido cayó la obra de arte de Rodrigo Contreras para consolidarse mucho más como uno de los mejores refuerzos de la temporada en el fútbol colombiano. Desde un tiro de esquina de Atlético Nacional se aceleró la jugada, aprovechó el desorden de la defensa, superó a William Tesillo y pudo rematar de forma precisa.

Nicolás Rodríguez empató rápidamente, pero eso no fue suficiente para recuperar el ánimo y el fuego en la cancha. El otro golpazo se sintió con un penalti tras una falta contra Rodrigo Contreras dentro del área. Leonardo Castro tomó la pelota, se hizo cargo y alargó el marcador para humillar al gigante verdolaga.

Por si fuera poco, Rodrigo Contreras volvió al segundo tiempo para definitivamente herir de muerte a Nacional con un golazo, que aprovechó una defensa jugada. El argentino remató al palo de David Ospina y liquidó el asunto a favor del Embajador. Los memes no paran.