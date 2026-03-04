Deportes

Espectacular gol de Rodrigo Contreras ante Nacional: directo al Puskás para ilusionar a Millonarios

Golazo de Rodrigo Contreras desde la mitad de cancha en el Atanasio Girardot.

William Horacio Perilla Gamboa

4 de marzo de 2026, 7:59 p. m.
Momento exacto del remate de Rodrigo Contreras.
Momento exacto del remate de Rodrigo Contreras. Foto: Pantallazo ESPN

Golazo de Rodrigo Contreras para el 1-0 de Millonarios ante Atlético Nacional. Fue desde mitad de cancha, para una ventaja que ilusiona al equipo azul con la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Noticia en desarrollo...

