Millonarios baraja dos candidatos para reemplazar a De Amores: uno juega en Argentina

Empiezan a sonar los posibles candidatos para reemplazar a Guillermo de Amores en Millonarios. La prensa deportiva en Colombia revela que hay dos nombres que interesan, incluyendo el de Tomás Marchiori, argentino al servicio de Vélez Sarsfield.

Tomas Marchiori (centro) portero al servicio de Vélez Sarsfield de Argentina. Foto: NurPhoto via Getty Images

Nueva salida en Millonarios: un resistido por la hinchada rescindiría su contrato

El otro guardameta en la baraja sería Joan Parra, quien presta sus servicios en Once Caldas de Manizales. Sin embargo, habría varios detalles que tendrían pausado el avance en ambas opciones, incluyendo el nombre de un viejo conocido: Álvaro Montero.

#CortitasYalPie llega gracias a @WplayColombia



JOAN FELIPE PARRA

Hace unos días Ⓜ️ llamó a Once Caldas para preguntar condiciones, PERO no ha enviado ninguna oferta



JUAN GUILLERMO CUADRADO

En unos días llega al país y se activan los 3 equipos 🇨🇴 interesados (💪🏼🦈🔴) pic.twitter.com/o6F8OAJ6rD — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) May 27, 2026

Tomás Marchiori y Joan Parra, en el radar de Millonarios

Quien entregó toda la información fue el periodista Julián Capera en su espacio F5 al mercado de pases: “El portero podría ser extranjero. Es cierto que Marchiori está en los candidatos, es cierto que Parra está en los candidatos, pero Millonarios, hasta que no se termine de resolver el tema con Álvaro Montero, no va a tomar una decisión en ese sentido”.

“Ellos saben que Álvaro Montero difícilmente va a continuar, pero necesitan saber en qué términos y con qué recursos cuenta Millonarios para esa posición específicamente del arquero. Es algo que debería resolverse pronto, realmente”, apuntó Capera.

¿Qué es lo que ocurre con Álvaro Montero? Que su continuidad en Vélez, donde está cedido desde Millonarios, está en veremos. Esto según rumores de la prensa argentina, donde señalan que Boca Juniors está altamente interesado en contratar al guardameta de la Selección Colombia.

Álvaro Montero estaría sonando para Boca Juniors. Foto: Getty Images

Se espera que el tema avance con el pasar de las semanas. Teniendo en cuenta que hay Mundial 2026 en el medio, podrían ser días movidos en cuanto a noticias sobre un posible desenlace que despeje la expectativa sobre el arquero que llegaría a Millonarios.

Desde hace varias semanas, y debido a su rendimiento, es casi inminente la salida de Guillermo de Amores de la escuadra capitalina. Por eso, desde la parte directiva se mueven con velocidad en una posición determinante.

“Millonarios también busca un volante ofensivo”

Ampliando su información, Julián Capera reveló que Millonarios también tiene como prioridad la búsqueda de un volante ofensivo. Sin embargo, fue enfático en señalar que se trataría de un mercado de pases con poco movimiento, tanto para el elenco albiazul como para los demás equipos.

“La otra posición que prioriza la búsqueda Millonarios, en este arranque del mercado de pases, es la de volante ofensivo, según me han contado (...) creo que va a ser un mercado de poco movimiento, para Millonarios y para todos los demás”, fueron las palabras de Capera.