Irrumpen en Selección Colombia: Boca Juniors busca a un convocado por Lorenzo al Mundial 2026

Desde Argentina reportan que Boca Juniors está interesado en contratar a Álvaro Montero, portero convocado por la Selección Colombia al Mundial 2026. El guardameta juega con Vélez Sarsfield, proveniente de Millonarios.

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Montero tiene contrato con Vélez hasta diciembre de 2026, y Transfermarkt reporta que el vínculo entre el guardameta y Millonarios va hasta diciembre de 2027. Por tanto, Boca Juniors tendría que tener en cuenta el aspecto contractual del jugador colombiano.

“Álvaro Montero es el arquero apuntado por Boca”: Olé

“Las negociaciones apenas están en etapa de sondeos, pero desde Vélez le podrían dar el aval al colombiano para salir en este mismo mercado“, reveló el medio referenciado por medio de un post en redes sociales.

Y añaden: “La buena predisposición es porque el arquero está a préstamo y su pase ronda los 2 millones de dólares, una cifra que en Liniers no estarían convencidos de desembolsar. Además, su cesión vence en diciembre y una transferencia anticipada le representaría un ingreso al club”.

ÁLVARO MONTERO ES EL ARQUERO APUNTADO POR BOCA 🧤🇸🇪



🔍 Las negociaciones apenas están en etapa de sondeos, pero desde Vélez le podrían dar el aval al colombiano para salir en este mismo mercado



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Son días de cambios en Boca Juniors, y eso aumenta los rumores sobre una posible llegada de Álvaro Montero al cuadro xeneize. El club de Buenos Aires confirmó la salida de quien era su entrenador, Claudio Úbeda, por medio de un comunicado oficial.

Los resultados no acompañan a Boca y eso perfila un mercado de pases contundente de cara al cierre de este 2026. Quedaron por fuera de Libertadores y su gran objetivo internacional pasó a ser la Sudamericana.

Incluso, la misma prensa argentina ha colocado el nombre de Néstor Lorenzo como posible sucesor de Úbeda en el banco de Boca Juniors. Sin embargo, el rumor pierde fuerza al ver que el estratega de la Selección Colombia tiene aún por delante el Mundial 2026 con La Tricolor.

Álvaro Montero, un hombre de Selección

Junto a Camilo Vargas y David Ospina, Álvaro Montero integra la lista de tres arqueros de Colombia para la venidera cita orbital. Eso, y los buenos desempeños que ha tenido en los clubes donde ha jugado, incluyendo Millonarios y Vélez, lo ponen como tema de conversación entre la prensa y los aficionados.

Álvaro Montero y Camilo Vargas: dos porteros de gran nivel al servicio de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Mientras suena para Boca Juniors, Montero pone todos sus esfuerzos en ser una buena alternativa para Néstor Lorenzo. Parece que el arquero titular de Colombia en el Mundial será Camilo Vargas, pues se ha adueñado del arco cafetero a lo largo de casi todo el proceso Lorenzo. Sin embargo, la última palabra la tendrá el entrenador.