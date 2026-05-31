Estas son las dos propuestas de Millonarios para Guillermo De Amores, quien no se quiere ir del club

Millonarios sigue en crisis en el fútbol colombiano y quedó muy mal ante la hinchada y prensa partidaria en este primer semestre del año por dos durísimas eliminaciones. Los más de 25 mil abonos vendidos no fueron suficientes para evitar el desastre en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana. La situación toca fondo, muchos futbolistas siembran dudas y ya se buscan refuerzos.

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Cabe recordar que Millonarios es un equipo grande en Colombia, pero quedar eliminado de forma prematura en Liga BetPlay y Sudamericana solamente genera más escándalo y se activan las alarmas. Los hinchas le exigen a los directivos mejores nóminas para evitar otro desastre como el visto en el primer semestre y más bien luchar por títulos.

Y es que ahí se suman los futbolistas que no han podido rendir lo que se esperaba en Millonarios, y los ojos se colocan en la portería, donde Diego Novoa y Guillermo De Amores son bastante resistidos y se exigen otros arqueros para garantizar la seguridad.

Por ejemplo, la más reciente salida de Millonarios en la Copa Betplay, el 8-1 ante Atlético FC, se vio manchada por el gol que el portero Diego Novoa recibió, que no fue más que un ‘blooper’ de su autoría tras un remate que no veía peligro alguno, pero pegó en el palo y en el rebote el guardameta empujó al fondo de la red.

Guillermo de Amores se vinculó a Millonarios en 2025 Foto: Captura de pantalla @MillosFCoficial

Por otra parte, Guillermo De Amores, quien en su momento fue presentado como un fichaje de lujo en Millonarios y se creía de sus garantías desde la titular, comenzó a fallar en duelos importantes y la hinchada lo comenzó a resistir, a tal punto que el mencionado Novoa le ganó el lugar desde el pitazo inicial.

Millonarios busca la salida de Guillermo De Amores

En medio de la crisis y la presión, en Millonarios están buscando formas para renovar la portería y para ello deben darle salida a De Amores. Uno de los grandes problemas que se encuentran de por medio es su largo contrato firmado, pues apenas llegó como el reemplazo de Álvaro Montero, se comprometió hasta junio 2027.

Millonarios analiza dos propuestas en medio de una respuesta clara del jugador, que preferiría no negociar nada con el embajador. Una de ellas es rescindir su contrato en próximos días, lo cual significa buena suma de dinero por parte del club para dejarlo libre.

Guillermo De Amores, portero de Millonarios Foto: Oficial Millonarios

O definitivamente no inscribirlo para el segundo semestre o intentar un préstamo con otro equipo en Colombia y el exterior. El 27 de mayo pasado, César Augusto Londoño indicó que el guardameta fue contactado por los directivos, pero no quiso arreglar.