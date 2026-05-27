Un primo de David Ospina se perfila como nuevo arquero de Millonarios

Millonarios está en el abismo Del fútbol colombiano y quedó muy mal ante la hinchada y prensa partidaria en este primer semestre del año. Los más de 25 mil abonos vendidos no fueron suficientes para evitar el desastre en la Liga Betplay y la Copa Sudamericana. La situación toca fondo y las costuras se ven con varios futbolistas que siembran dudas y ya se buscan refuerzos.

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Cabe recordar que Millonarios es un equipo que se considera uno de los más grandes de Colombia, pero quedar eliminado de forma prematura en la Liga Betplay solamente genera más escándalo y activan las alarmas. A eso se suman los futbolistas que no han podido rendir lo que se espera y los ojos se colocan en la portería, donde Diego Novoa y Guillermo De Amores son bastante resistidos.

Cabe recordar que Millonarios es un equipo que se considera uno de los más grandes de Colombia, pero quedar eliminado de forma prematura de ambos frentes solamente genera más escándalo y activa alarmas. A eso se suman los futbolistas que no han podido rendir y que se ven mucho más. Los ojos se colocan en la portería, donde Diego Novoa y Guillermo De Amores son bastante resistidos.

El mensaje es claro y la matricula es condicional, la puerta está abierta para una salida en el segundo semestre. Su continuidad sería motivo de mucha furia en la hinchada, que cada vez más hierbe por los pésimos resultados y el mal sistema de juego.

En medio de la rabia y tristeza, las directivas de Millonarios, que están en el ojo de la polémica, comienza a mirar posibles refuerzos para calmar un poco el fuego que se vive en el ambiente azul. Será un mercado de pases donde no se puede fallar y el peso de los refuerzos será clave para dar un mensaje positivo en la fanaticada.

Portero de Once Caldas llegaría a Millonarios

En las últimas horas, el nombre de Joan Parra ha tomado fuerza en las filas azules como nuevo arquero para el segundo semestre del 2026. Los encargados no pueden fallar con el guardameta a firmar, ya que la más reciente experiencia con Guillermo De Amores no salió para nada bien.

Fuentes cercanas a Millonarios indican que el club ha preguntado por Joan Parra, un portero antioqueño perteneciente al Once Caldas que es primo de segundo grado de David Ospina, la leyenda de la Selección Colombia que concentra para ir al Mundial 2026.

Joan Parra del Once Caldas Foto: Colprensa

Según el mismo Parra, confesó en Blu Radio su cercanía sanguínea con el portero de Atlético Nacional. En estos momentos, es considerado uno de los mejores arqueros del FPC en la actualidad y con mejor proyección. Sería el elegido por encima de otros nombres como el de Wuilker Faríñez.

El periodista Alexis Rodríguez afirma que Millonarios ya preguntó al Once Caldas por las condiciones del arquero, pero aún no existe oferta formal en los escritorios en Manizales.